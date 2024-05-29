SPK son bülteninde 3 şirketin halka arz başvurusunun onaylandığını duyurmuştu. 3 şirket arasında Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. de bulunuyor. İşte Horoz Lojistik halka arzıyla ilgili detaylar:

HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ TARİHİ

Horoz Lojistik'in halka arzında talep toplama 29-30-31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ FİYATI

Horoz Lojistik halka arzına ilişkin notlar şöyle:

Pay Başına Halka Arz Fiyatı 55 TL

Halka Arz Metodu Sermaye artırımı ve Ortak Satışı

Talep Toplama Yöntemi Sabit fiyat ile talep toplama

Aracılık Yöntemi En iyi gayret aracılığı

Halka Arz Büyüklüğü 1.127.500.000 (Ek Satış Dahil: 1.353.000.000)

Halka Açıklık Oranı %22,65 (Ek Satış Dahil: %27,19)

Halka Arz Dağıtım Yöntemi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacak

Tahsisat Grupları %75 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

%25 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

HOROZ LOJİSTİK KAÇ LOT DAĞITACAK?

Halka arzda şirketin 72 milyon 488 bin 84 TL olan mevcut sermayesinin 90 milyon 488 bin 84 TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 18 milyon TL pay ile Taner Horoz'a ait 2,5 milyon TL nominal değerli (B) grubu paylar olmak üzere toplam 20,5 milyon TL pay halka arza konu edilecek. Taner Horoz'a ait 4,1 milyon TL nominal değerli (B) grubu paylar toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde halka arz edilebilecek. Böylece toplam lot sayısı 24.6 milyona ulaşabilecek.

HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?

%10-15: Elektrikli Araç Satın Alımı

%10-15: Güneş Enerjisi Santrali Kurulması

%20-25: E-Ticarete Yönelik Faaliyetlerin Geliştirilmesi

%5-10: Depoculuk ve Lojistik Hizmetlerinin Geliştirilmesi

%40-45: İşletme Sermayesi Finansmanı

ŞİRKET NE İŞ YAPIYOR?

İzahnamaye göre şirketin 7 ana faaliyet konusu şöyle:

Yurt içi komple taşımacılık

Yurt içi dağıtım hizmetleri

Depoculuk faaliyetleri

Mobilyacılık hizmetleri

E-İhracat faaliyetleri

E-ticaret depoculuk faaliyetleri

Uluslararası karayolu taşımacılığı

HOROZ LOJİSTİK KİMİN?

Horoz Lojistik paylarının tamamı Taner Horoz’a ait.

ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz, halka arz öncesi toplantıda şirketin Türkiye'de en eski milli lojistik şirketi olarak kurulduğunu ve entegre lojistik çözümler ürettiklerini söyledi. Horoz, tüketicilere kadar olan bütün süreçte gerek yurt içi gerek yurt dışında deniz, kara ve hava yoluyla tüm mal hareketini sağladıklarına vurgu yaparak, bu aradaki depolama hizmetlerini, mağazaların siparişlerini tüketiciye ulaştırma hizmetlerini kapsayacak şekilde tüm süreci yöneten bir şirket olduklarını ifade etti.

Horoz, halka arzdan bekledikleri talebin yaklaşık 1 milyar 350 milyon lira satış olduğu bilgisini paylaşarak, bunun yüzde 80'lik kısmının sermaye artışı olarak şirkete gireceğini ve şirket aktivitelerinin geliştirilmesinde kullanılacağını kaydetti.

Horoz, izahnamelerinde de belirttikleri gibi halka arzdan gelecek fonları kullandıkları üç temel alan olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: "Bir tanesi büyük hacimlerde depolarımız var ve buralardaki gerek aydınlatma, mekanizasyon, işte iş makineleri tamamen elektrikle çalışıyor. Onun için sürdürülebilirlik ve çevre vizyonumuz çerçevesinde bir güneş enerjisi santrali yapacağız. Bununla birlikte gerek depolarımızdaki elektriği kendimiz üretmiş olacağız. Gerekse de özellikle hepimizin daha çok sıkıntı yaşadığı, şehir içindeki bu karbon emisyonlarından doğan kirliliği azaltmak üzere elektrikli hafif ticari araçlara döneceğiz, şehir içi kullanımında özellikle. Hafif ticari araçlarda, şehir içi kullanımında yapılan mesafelerde şu anda faydalı olabiliyorlar. Bu kullanımı yine santralimizde ürettiğimiz elektrikle de kendi araçlarımızda kullanarak değerlendireceğiz."



Diğer taraftan e-ticaret ve depoculuk yatırımlarının devam ettiğini anlatan Horoz, "E-ticarete dönük otomasyonlu depolar oluyor çok hızlı çalışan, robotik otomasyonlu. Biz bunlardan yapmaya başladık. Ülkenin en hızlı, en full otomasyonlu çalışan deposunu yaptık. Bunu devam ettiriyoruz. Bir kısmını da işletme sermayemizi artırarak daha fazla müşteriye hizmet verecek sermaye yapısını oluşturacağız." diye konuştu.