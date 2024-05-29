Altınkılıç halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak? Sahibi kim? Ne iş yapıyor?

SPK son bülteninde 3 şirketin halka arz başvurusunun onaylandığını duyurmuştu. 3 şirket arasında Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. de bulunuyor. İşte Altınkılıç halka arzıyla ilgili detaylar:

ALTINKILIÇ HALKA ARZ TARİHİ

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.’nin halka arzı 29-30 Mayıs'ta 10:30-13:00 saatleri arası “Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile gerçekleştirilecek.

ALTINKILIÇ HALKA ARZ FİYATI

Altınkılıç halka arz fiyatı 22,98 TL. Halka arza ilişkin notlar şöyle:

Hisse Kodu: ALKLC

Talep Toplama Tarihleri: 29-30 Mayıs / 10:30 - 13:00

Halka Arz Fiyatı: 22,98 TL

Halka Arz Büyüklüğü: 778.677.300 TL

Halka Açıklık Oranı: 30,25%

Tahsisat Oranları: Yok

Satmama Taahhüdü: Şirket ve Ortaklar için 1 yıl (Fiyat İstikrarı kapsamında alınabilecek paylar hariç)

Fiyat İstikrarı: 30 gün süreyle brüt halka arz gelirlerinin %20'si kadar kaynağın fiyat istikrarı işlemleri için kullanılması planlanıyor.

Kar Dağıtım Politikası: Şirket pay sahipleri, payların Borsa'da işlem görmeye başlamasını takip eden 5 yıl boyunca ilki 2023 finansal yılına ilişkin olmak üzere net dağıtılabilir dönem karının asgari %20'sininin nakit olarak dağıtılması için oy kullanacağını kabul taahhüt ediyor.

ALTINKILIÇ KAÇ LOT DAĞITACAK?

Halka arzda şirketin 78 milyon 115 bin TL olan sermayesinin 112 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 33 milyon 885 lotun halka arzı gerçekleştirilecek.

HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?

İşletme Sermayesi: 65-70%

Burhaniye OSB Tesis Yatırımı:10-12%

Makine Alım, İyileştirme ve Modernizasyon:3-4%

Mevcut Yeni Ürünlere İlişkin Reklam ve Pazarlama Faaliyetleri: 4-5%

Finansal Borçların Kapatılması: 12-15%

ALTINKILIÇ NE İŞ YAPIYOR?

Şirketin ana faaliyet alanı başta peynir ve kefir imalatı olmak üzere her türlü süt ve süt ürünlerinin imalatı, ambalajlanması, alımı, satımı, toptan ve perakende pazarlaması, ithalatı, ihracatı. Şirket bünyesinde ana ürün grupları olan kefir ve peynir üretimine devam eden Ezine tesisi ve Gömeç tesisi olmak üzere 2 fabrika bulunuyor.

ALTINKILIÇ KİMİN? ORTAKLIK YAPISI

İzahnameye göre şirket paylarının yüzde 50'si Mehmet Ali Altınkılıç'a, yüzde 45'i Kemal Altınkılıç'a ve yüzde 5'i Fatih Altınkılıç'a ait. Şirketin sitesinde yer alan bilgilere göre Altınkılıç'ın temelleri Altınkılıç Süt ürünleri kurucusu Mehmet Altınkılıç'ın 1957 yılında Anadolu’dan İstanbul’a gelmesi ve 1976 yılında kendi işini kurmasıyla atılıyor. Unkapanı’nda 20m² de başlayan toptancılık işi hızla gelişir. Ezine başta olmak üzere Trakya ve Balıkesir yörelerinin beyaz peynirlerini piyasaya sunar. 1991 yılında markalaşma anlayışıyla, Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic A.Ş. kurulur.