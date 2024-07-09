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Yiğit Akü (YIGIT) temettü kararını duyurdu

Borsanın yeni şirketlerinden Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. dün KAP'a, yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu.

09 Temmuz 2024 | 08:29
Yiğit Akü (YIGIT) temettü kararını duyurdu

Yiğit Akü'den dün KAP'a yapılan bildirimde yönetim kurulunun kar payı dağıtmama teklifi duyuruldu. Şirketten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi

Şirketimiz 08.07.2024 tarihli toplantısında Sermaye piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 14'ncü maddesi çerçevesinde;
Şirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan ve Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda ekte yer alan kar dağıtım tablosundan da görüldüğü üzere;

  • TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 592.054.248,00.-TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca hesaplanan 13.650.061,09 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak 578.404.186,91 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,
  •  Yasal Kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmemiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 273.001.221,85 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu, bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca hesaplanan 13.650.061,09 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 259.351.160,76 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu dikkate alınarak
  •  Kar dağıtımında 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yasal Kayıtların esas alınması, 2023 yılı karından kar dağıtımı yapılmaması,
  • "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan 259.351.160,76 TL tutarındaki karın geçmiş yıl karlarına eklenmesine eklenmesi, hususlarının 01.08.2024 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

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