Geçen hafta yurtiçi piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Çeyrek Dönemli Enflasyon Raporu takip edildi. TCMB, yıl içinde yıllık TÜFE artışının en yüksek seviyesine nisan ayında ulaşılacağı yönündeki tahminlerine devam ederken mayıs ayından itibaren ılımlı da olsa düşüş bekliyor.

Banka, 2021 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 9,4’ten yüzde 12,2’ye yükseltirken yılsonu tahminini sınırlı yukarı yönlü revizyonla yüzde 7’den yüzde 7,5’e çıkardı.

Bu kapsamda 6 Mayıs’taki Para Politikası Kurulu’nda (PPK) politika faizinin yüzde 19 seviyesinde sabit bırakılacağı tahmin ediliyor. 17 Haziran’daki PPK’da ise faiz indirim olasılığının düşük olmadığını kaydeden uzmanlar, o toplantıya kadar kur ve risk primi göstergelerinin belirleyici faktörler olacağının altını çiziyor.

Enflasyonun yılın ilk yarısında zirve yapacak olması ve fonlama şartlarında önemli değişiklik olmayacağı beklentisinden hareketle iki yıllık tahvil bileşik faizinin haziran sonuna kadarki süreçte yüzde 18’lerde seyretmesi olası görülüyor.