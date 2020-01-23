Bedri Usta’dan franchise fırsatı
Türkiye genelinde 14 şubesi bulunan kebapçı Bedri Usta, hem yurtiçinde hem de yurtdışında franchising yöntemiyle büyüyecek.
BURCU TUVAY
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Yeni açılacak şubeler için aylık minimum 450 bin ile 500 bin TL arasında ciro hedeflenirken kâr marjı ise yüzde 20 düzeyinde bulunuyor.
Bedrettin Aydoğdu’nun sahibi olduğu Türk kebapçısı ‘Bedri Usta’, ocak ayı sonu itibariyle Dubai’nin üç farklı bölgesinde hizmete giriyor.
Türkiye’den sonra yurtdışına da adım atan Bedri Usta markası, gelecek aylarda ise Avrupa’daki ilk şubesini açacak.
Bedri Usta, ana merkezi Sua-diye Bağdat caddesi olmak üzere İstanbul’da ve bütün Türkiye’de toplam 14 şubeye sahip. Bu şubelerden dördü franchising sistemiyle yönetiliyor.
Aslında Aydoğdu’nun restoran işletmeciliği hikayesi eskiye uzanıyor. Aslen Mardinli olan Bedrettin Aydoğdu, dokuz kardeşli bir ailede dünyaya geldi.
Dokuz yaşındayken ailesini Mardin’de bırakıp Adana’ya çalışmaya giden Aydoğdu, bir akrabasının yanında kebapçı çırağı oldu.
12 yaşında usta olan Aydoğdu, askerden döndükten sonra 1992 yılında Adana Yüzevler adıyla kardeşleriyle beraber bir restoran açtı.
Ancak yaşanan bir ticari anlaşmazlık sonrasında bütün haklarını bıraktı ve ortaklıktan ayrıldı. Daha sonra ise Çifteha-vuzlar’da eski restoranın çalışanlarıyla 2010 yılında Bedri Usta’nın ilk şubesini açtı.
YURTDIŞINA AÇILACAK
Bedri Usta için iki çeşit franchise sistemi bulunuyor. İlk sistemde tüm yatırım karşı tarafa ait oluyor. Bu modelde yatırımcıdan herhangi bir isim hakkı bedeli ve royalty alınmıyor.
İkinci sistemde ise yatırımcıdan beş yıllığına 400 bin TL isim hakkı bedeli ve cirodan da yüzde 5 royalty bedeli alınıyor. Personel desteği Bedri Usta tarafından sağlanıyor.
Bedri Aydoğdu, “Toplam yatırım maliyeti olarak fiyat veremem çünkü lüksün sonu yok.
Yerine ve hedeflenen yatırım miktarına göre değişir” diyor. Şubeler için aylık minimum 450 bin ile 500 bin TL arasında ciro hedefi bulunuyor.
Yüzde 20 kâr marjı ile çalışılıyor. Aydoğdu, yatırımcıda finansman konusunda yeterlilik aradıklarını belirtiyor. Ayrıca restoranda çalışma deneyimi aradıklarını da sözlerine ekliyor.
Şubelere, basın ve kurumsal iletişim desteği sağlanıyor. İstek doğrultusunda CRM bilgi paylaşımı da yapılabiliyor.
Bedri Aydoğdu, gerçek Türk kebabını yurtdışında Ortadoğu ve tüm Avrupa’ya tanıtmak istediğini ifade ediyor.
Aydoğdu, “43 yıldır bu işi yapıyorum. Dubai ve Almanya ile başlayıp bütün dünyaya gerçek Türk kebabını tanıtmak istiyorum” diye konuşuyor.
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