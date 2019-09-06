BTM globale açılıyor
Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), WinGlobal projesi kapsamında, girişimcilerini küreselleşmenin ilk adımı olarak Silikon Vadisi’ne gönderiyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Girişimciler ABD’deki melek yatırımcılara sunum yaparak kendilerini anlatacak. Hedef kitlesi “40 küresel doğan StartUp” olan projenin ilk etabına 20 girişim kabul edildi.
Girişimler, 16 hafta boyunca yoğun bir programdan geçirildi. Bu programın diğer programlardan farkı girişimcilerin bir ürün
geliştirmesine değil, iş modellerine odaklanılması oldu.
Bu 16 hafta sonunda tüm süreçleri başarıyla tamamlayan sekiz girişim yatırımcıların karşısına çıkmaya hak kazandı.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, hedeflerinin global bir niteliği olduğunu göstermek için projeye ‘Winglobal: Küresel Doğan StartUp’lar’ ismini koyduklarını söyledi.
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