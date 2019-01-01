Dengeli ekibe yatırım geliyor
Girişimlerde cinsiyet ve tecrübe açısından kurulan çeşitlilik ve denge, yatırım alma şansını artırıyor. StartersHub Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dorman, “Ekip ne kadar dengeli bir yapıya sahipse, bizden ek yatırım alma olasılığı o kadar yüksek oluyor” diyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Kadınların işgücüne katılımından yönetim kurulu seviyesinde varlığına kadar ekonomiye katkısının önemini vurgulayan pek çok araştırma ve kurum mevcut. Konu girişimciliğe geldiğinde de alınacak çok yol var.
Erken aşama teknoloji yatırımcılarından StartersHub, yatırım yaptıkları girişimlerde cinsiyet ve tecrübe açısından kurulan çeşitlilik ve dengenin çok daha güçlü ekipler oluşturduğunun altını çiziyor.
StartersHub, programları kapsamında, bugüne kadar 56 ayrı erken aşama teknoloji girişimine hem yatırım hem de hızlandırma ve globalleşme desteği sağladı. Bu girişimlerin yüzde 38’inde en az bir kadın kurucu ortak yer alıyor.
Startups. Watch tarafından derlenen veride, 2010 yılından itibaren Türkiye’de kurulan teknoloji girişimlerinde kurucular arasında kadınların oranının yüzde 14,6 ile sınırlı kaldığını görüyoruz.
EK YATIRIM ALIYORLAR
StartersHub Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dorman, erken aşama fonlamada yatırımcıların kararını etkileyen en önemli unsurun kurucu ekip olduğuna dikkat çekiyor. Dorman, “Girişimin kurucu ekibi cinsiyet ve tecrübe açısından ne kadar dengeli bir yapıya sahipse, bizden ek yatırım alma olasılığının o derece yüksek olduğunu görüyoruz.
Hızlandırma programlarımızı tamamlamış şirketler arasında ek yatırım yaptığımız şirketlerin oranı yüzde 41. Ancak kadın kurucusu olanlar arasında ek yatırım oranımız yüzde 88” diyor.
StartersHub’ın portföyünde bulunan Zeplin, Reality Arts, Poltio, Paym.es, Kimola, Eyedius, Teleporter ve Optiyol gibi girişimler, cinsiyet ve tecrübe açısından dengeli bir ekiple yola çıkarak kısa zamanda önemli yatırımlar almayı başardı.
StartersHub’ın yatırım fonları arasında da cinsiyet eşitliğine öncülük ettiğini belirten Ebru Dorman, sözlerini şöyle sürdürüyor: “StartersHub kurulduğu ilk günden bu yana kadın ekip arkadaşlarımızın oranı gerek sektörün gerekse iş dünyasının çok üzerinde bir ortalamada oldu.
StartersHub, kadınların sağladığı zengin bakış açısı, disiplin ve verimlilikle kısa sürede hızla büyüdü. Öyle ki, kadın ekip arkadaşlarımızın oranı bazı dönemlerde yüzde 50’nin üzerine çıktı. Bu bizim için önemli bir gurur kaynağıdır.”
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