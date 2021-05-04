Hibrit franchise modeli, fiziksel satış noktalarının aynı zamanda e-ticaret satışları ile desteklenmesi anlamına geliyor. Franchise Company ortakları Aycan Helvacıoğlu ve Efrah Ceyhan Atacan, bu modelle şirketlerin satış hacimlerini artırmayı hedefliyor.

BURCU TUVAY

btuvay@ekonomist.com.tr

18 Nisan 2021 tarihli sayıdan

Pandemi tüm iş yapış şekillerinde olduğu gibi franchise ekosistemine de yeni modeller getirdi.

Bu modellerden biri olan ve Franchise Company tarafından uygulanmaya başlayan ‘hibrit franchise’ modeli, fiziksel satış noktalarının aynı zamanda e-ticaret satışları ile desteklenmesi anlamına geliyor.

Franchise Company ortakları Aycan Helvacıoğlu ve Efrah Ceyhan Atacan, e-ticaretin ağırlıklı olarak tüm operasyonun merkezden yönetildiği, dolayısıyla merkezin ciro elde ettiği ancak şubeye doğrudan bir geliri olmayan bir yapıyken, hibrit modelde, şubenin de operasyona dahil olarak, kendi bölgesindeki e-ticaret satışlarından gelir elde edebileceğini söylüyorlar.

Aycan Helvacıoğlu ve Efrah Ceyhan Atacan sorularımızı şöyle yanıtladı:

Hibrit franchise modelini tanımlar mısınız?

Aycan Helvacıoğlu: Yeni dönem, markalar için hibrit franchise tanımının da ekosisteme dahil olmasını sağladı. Hibrit kelime anlamına baktığımızda ‘iki farklı güç kaynağının bir arada bulunması’ olarak biliniyor. Hibrit franchise modeli, fiziksel satış noktalarının aynı zamanda e-ticaret satışları ile desteklenmesi.

Özellikle hizmet sektörü ve ürün satışı odaklı franchise modellerinde satış noktaları artmaya devam ederken teknoloji alt yapısını güncelleyen markalar hibrit franchise modeli ile daha da büyümeyi hedefliyor.

Geliştirmiş olduğunuz hibrit franchise modeli hakkında bilgi verir misiniz?

Efrah Ceyhan Atacan: Satış noktası ile e – ticaret ve mobil uygulamaları birleştiren birçok proje hayata geçiriyoruz. Hibrit franchise modelinin franchise’a katkısı, markasının e-ticaret satışlarından da kâr edebilmesidir.

E-ticaret pek çok markanın bugüne kadar uygulamakta olduğu bir model olmakla birlikte, ağırlıklı olarak tüm operasyonun merkezden yönetildiği, dolayısıyla merkezin ciro elde ettiği ancak şubeye doğrudan bir geliri olmayan bir yapı.

Hibrit modelde, şube de operasyona dahil olarak, kendi bölgesindeki e-ticaret satışlarından gelir elde edebilir.

Bu model ne gibi avantajlar sağlıyor?

Helvacıoğlu: Tüketici satış noktasına ulaşamadığı zamanlarda e-ticaret ile markanın ürünlerine ve hizmetine ulaşmak istiyor. Satış noktasında deneyimlediği ürüne evinde ve hizmet olarak ulaşmak istiyor. Hibrit franchise modelinde tüketici bu iki kanaldan ürüne ve hizmete ulaşabiliyor. E-ticaretten yapılan satışlar bölgede var olan satış noktasına yönlendirilerek ciro artışı sağlanıyor.

Bu modelin en çok hangi sektörlerde kullanılacağını öngörüyorsunuz?

Atacan: Gıda ve hizmet sektöründe ağırlıklı kullanılabilir bir iş modeli ayrıca doğru modelleme ile birçok sektörde kullanılabilir iş modeli.

“Daha fazla müşteri hedefliyoruz”

İş modelini sebze-meyve, kuru temizleme ve bir restoran projelerinde kullanmaya başladıklarını söyleyen Aycan Helvacıoğlu, tüketicinin satış noktasında bulabileceği hizmet ve ürünlere, dijitalden de ulaşabildiğini belirtiyor.

Helvacıoğlu, şöyle konuşuyor: “Manav franchise konsepti ile franchise verirken, B2C’de merkezden yönetilen e-ticaret sitesinden ürün satın alan müşteriye, ürün satışını bölgedeki franchise satış noktamız yapacak. Restoran projemizde katma değerli doğal ürünleri restoranda deneyimlerken evinizde de ulaşabiliyorsunuz.

Benzer şekilde bugüne kadar sadece mağaza bazlı hizmet veren kuru temizleme projemizde, bölgesel e-ticaret platformunu devreye alarak, şubeye daha fazla müşteri kazandırmayı hedefliyoruz.”