İTÜ Çekirdek’e başvurular başladı
Fikir, prototip, ilk müşterilerini edinme veya ilk yatırımcılarıyla anlaşma aşamalarındaki girişimcileri desteklemek amacıyla çalışan İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi, 2019-2020 dönemi girişimcilerini kabul etmeye başladı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
İTÜ Çekirdek, kurulduğu 2012 yılından beri ülke genelinde bin 797 teknoloji girişimine ve 4 bin 233 girişimciye destek verdi. 74 milyon TL’yi aşkın yatırım alan İTÜ Çekirdek girişimlerinin toplam değerlemesi 650 milyon TL’yi, toplam cirosu ise 65 milyon TL’yi aştı.
Her yıl kasım ayında düzenlenen İTÜ Çekirdek’in girişimcilik yarışması Big Bang Start-up Challenge’da yalnızca geçtiğimiz yıl girişimcilere 21 milyon TL’lik kaynak ulaştırıldı. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp, İTÜ Çekirdek’te farklı aşamalardaki girişimcilerin ihtiyaçlarına göre farklı süreçler yürüttüklerini söylüyor.
Tunçalp, “Fikrini belirli bir prototip aşamasına getirmiş girişimcileri İTÜ Çekirdek önkuluçka sürecimize dahil ederek pazara hazırlıyoruz.Yatırımcı karşısına çıkmaya hazır girişimcileri ise hızlandırılmış önkuluçka sürecimiz İTÜ Çekirdek Express’e alıyoruz” diyor.
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