Dereceye giren girişimcilere İzmir Büyükşehir Belediyesi, oFON, Intel, ESL, İZFAŞ tarafından destekler verilecek.

BURCU TUVAY

btuvay@ekonomist.com.tr

Intel ESL Gaming Fest 2020 kapsamında İzmir’de düzenlenen Türkiye’nin en önemli ve kapsamlı oyun girişimciliği yarışması Next Game Startup için başvurular başladı. Yarışmada dereceye giren girişimlere İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 50 bin TL’lik nakit ödül, oFON tarafından 1 milyon TL’lik avans fonlaması desteği ve Intel, ESL, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ve tüm iş ortakları tarafından sağlanacak hizmetlerle 200 bin TL proje desteği sunuluyor. Ayrıca finalistler yatırımcılara kolayca ulaşabilme fırsatına sahip olacak.

Next Game Startup ile oyun geliştiren genç girişimcilerin desteklenmesi, bu girişimcilerin küresel oyun dünyasına girişinin kolaylaştırılması, oyun sektöründe yeni istihdam alanları açılması ve yatırımcıların dikkatinin oyun sektörüne çekilmesi hedefleniyor.

SON BAŞVURU 15 TEMMUZ

Mobil, masaüstü ve konsol platformlarında geliştirilmiş oyunların değerlendirileceği yarışmaya, tamamlanmış, proje halinde veya demo ürünler ile katılmak mümkün.

15 Temmuz’a kadar teslim edilecek projeler, ekip yapısı, örnek ürün, finansal ve pazarlama alanında değerleme ve yatırım ihtiyacını bilme kriterlerine göre değerlendirilecek.

Next Game Startup’ta ilk 10 girişim arasına giren tüm katılımcılara Intel ESL Gaming Fest alanında stand hakkı verilecek ve indir.com tarafından SEO desteği sağlanacak. Geçen yıl 17 bin kişinin ziyaret ettiği etkinlik alanına bu yıl çok daha büyük bir ilgi bekleniyor.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), oyun şirketlerine, şirket kuruluşları ve işbirliği ihtiyaçları kapsamında mentorluk desteği sağlayacak. Yarışma hakkında detaylı bilgiye ulaşmak ve başvuruda bulunmak için

https://www.nex-tingame.com/next-game-startup adresi ziyaret edilebilir.