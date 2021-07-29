Finish ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Cesaret Veren Kadınlar’ projesi tanıtıldı. Proje ile girişimcilikten spora, tarımdan bilime, teknolojiden sanata kadar kadınların hikâyeleri geniş kitlelere duyurulacak.

Finish ve KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği), rol model kadınların cesaret ve ilham veren hikâyelerinin geniş kitlelerce duyulması için ‘Cesaret Veren Kadınlar’ projesini hayata geçirdi.

Proje ile girişimcilikten spora, tarımdan bilime, teknolojiden sanata kadar pek çok alanda zorluklara göğüs gererek özgüvenle yola çıkmış ve cesaretleri başarıyla taçlanmış kadınların hikâyeleri ile başka kadınlara ilham vermek amaçlanıyor.

KAGİDER PUSULA’DAN VİDEO

Bu kapsamda You-tube’ta kurulan ‘Cesaret Veren Kadınlar’ kanalı üzerinden hayatın farklı alanlarında kendilerini başarılarıyla var etmiş kadınların hikâyeleri yayınlanıyor.

Kanalda ayrıca KAGİ-DER’in kadın girişimcilere ve girişimci adaylarına gerekli bilgi desteğini sunduğu online eğitim platformu KAGİDER Pusula’dan da çeşitli bilgilendirici ve ilham verici videolara yer veriliyor.

‘Cesaret Veren Kadınlar’ projesinin tanıtımı için düzenlenen toplantıda Reckitt Türkiye Hijyen Genel

Müdürü Abhishek Chuckarbutty, KAGİDER Başkanı Emine Erdem ve Reckitt Türkiye Hijyen Pazarlama Direktörü Tarık Bayar projeye ilişkin bilgi verdiler.

ROL MODEL EKSİKLİĞİ

Chuckarbutty, “Kadınları güçlendirme girişimlerinin bir parçası olduk, çünkü güçlü bir toplumun güçlü kadınlarla mümkün olabileceğine ve güçlü bir kadının tüm toplumu değiştirme gücüne sahip olduğuna inanıyoruz” dedi.

Emine Erdem ise projeye ilişkin şöyle konuştu:

“Kadınlar yürekli, korkusuz ve cesurlar. Ama önlerinde engeller var. Bu engellerin en önemlilerinden biri de rol model eksikliği. Yapılan araştırmalar kadınların yine kadınlardan ilham aldığını gösteriyor.

Biliyoruz ki toplumda kadının güçlendirilmesi için rol modellerin artması başarı ve başarısızlık hikâyelerinin daha fazla görünür olması gerekiyor. Finish ile bu rol modellerin daha görünür olması ve kadınların teşvik edilmesi için Cesaret Veren Kadınlar projesini gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz.”