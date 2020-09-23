Mercedes-Benz’in yenilikçi fikirleri desteklemek hedefiyle hayata geçirdiği Koza Merkezi’nde şirket çalışanları kendi projelerini hayata geçirebiliyor. “Mercedes-Benz Ekipman” projesi ile şirketin kullanmayı tamamladığı ekipmanlar, düşük maliyetlerle online ilan platformları üzerinden satışa çıkarılıyor. Mein Laptop/Benim Bilgisayarım projesinde de çalışanlar, kullandıkları dizüstü bilgisayarların kullanım ömrü olan dört yılı doldurduktan sonra bilgisayarları cüzi bir miktar karşılığında satın alabiliyorlar.

Burcu Tuvay

btuvay@ekonomist.com.tr

Mercedes-Benz’in yenilikçi fikirleri desteklemek hedefiyle 2007 yılında kurduğu Koza Merkezi, hem şirkete hem topluma ekonomik kalkınmada fayda sağlayarak, çevreci yaklaşımlarla doğayı koruyacak fikirler için her yıl kapılarını dönüşüm yaratmak isteyen çalışanlarına açacak. Üç yıl içerisinde toplam 220 fikir sahibi, bu dönüşümün bir parçası olmak üzere merkeze başvurdu.

Koza Merkezi’nde her yıl düzenlenen Yenilikçi Fikir Haftaları’nda ana konu başlıkları belirleniyor. Şirketin her yerinden çalışanlar bu ana başlıklarda fikirleriyle başvurarak sürece dâhil oluyorlar. Fikir sahiplerini, devamında şirketin direktörleri ile “Asansör Konuşmaları” ve inovasyon kampları bekliyor. Bir yıllık maratonda gönüllü ekipler, kendi sundukları fikirleri mentorlarının ve sponsorlarının da desteğiyle kendileri hayata geçiriyorlar.

KAZANAN PROJELER *

Doğa dostu bir bakış açısına yönelik olarak uygulamaya geçen projelerden biri olan “Mercedes-Benz Ekipman” projesi ile şirketin kullanmayı tamamladığı ekipmanlar, düşük maliyetlerle online ilan platformları üzerinden satışa çıkarılıyor. 2’nci el satış grubunun da desteklediği projenin ekibi üç şirket çalışanından oluşuyor. Bu proje ile hurdaya gidecek malzemelerin geri dönüşümü sağlanmış oluyor. Yani hem bir ekonomik fayda sağlarken hem de doğaya fayda sağlıyor.

Hem yenilikçi hem de dijitalleşmeye dair bir yaklaşımla uygulamaya konan bir diğer proje ise Mein Laptop/Benim Bilgisayarım. Bu proje kapsamında şirket çalışanları, kullandıkları dizüstü bilgisayarların kullanım ömrü olan dört yılı doldurduktan sonra diledikleri takdirde bilgisayarları cüzi bir miktar karşılığında satın alabiliyorlar. Proje öncesinde hurda olarak ayrılan bilgisayarların, projeyle birlikte kullanım ömrü uzuyor ve çalışanlar faydalanır hale geliyor.