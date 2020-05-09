Kaspersky Innovation Hub (Kaspersky iHub), belirli konularda uzmanlaşmış girişimleri Open Innovation Program girişimi bünyesine katmak için seçmelere başladı.

Bilgi güvenliği ile bilgisayar oyunlarını bir araya getiren çözümler geliştiren tüm ekipler ve bireysel geliştiriciler seçmelere katılabiliyor.

En iyi projeler Kaspersky ile pilot uygulama için yarışacak ve uluslararası pazara açılma fırsatı elde edebilecek. Bu girişimler ayrıca teknik ve kurumsal konularda danışmanlık alacak.

Pilot sürüme geçmeyi başaran projeler, dağıtımcıların ve bayilerin yer aldığı Kaspersky iş ortağı kanalına ve onların müşterilerine erişebilecek.

KORUMA HİZMETİ AZ

Bu yılki seçmeler, dünyanın önde gelen kurumsal inovasyon platformlarından biri olan F6S’nin desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Teknik ve kurumsal inceleme Kaspersky analistleri tarafından yapılacak. Projelerin yatırım potansiyeli ise F6S Corporate Innovation Analyst Insights hizmeti aracılığıyla değerlendirilecek. Seçilen girişimler Selection Day etkinliğindeki finalde projelerini jüriye sunacak.

Etkinlik 30 Haziran tarihinde internet üzerinden gerçekleşecek. Seçmeler hakkında daha ayrıntılı bilgi ve katılım https://www. kaspersky.com/blog/gaming-campa-ign-may-2020/ adresinden ulaşılabilir.

Başvurular 31 Mayıs’a kadar sürecek.

Kaspersky Innovation Hub Direktörü Vitaly Mzokov, oyun endüstrisinde, oyuncular arasındaki iletişimi ve oyun içeriklerinin aktarımını koruma altına alan çok az sayıda hizmet olmasının endişe verici olduğunu söylüyor. Yenilikçi projelerle birlikte çalışarak bu sorunları çözmek istediklerini de ifade ediyor.

Mzokov, “Bu nedenle, bilgi güvenliği ve oyun dünyasını bir araya getiren hizmetleri Innovation Hub bünyesine davet etmek, siber suçlulara karşı mücadelemizde çok doğru bir adım haline geliyor” diyor.