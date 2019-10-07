Sosyal girişime yatırım yaptılar
ŞirketOrtağım Melek Yatırımcı Ağı, ‘Engelsiz Çeviri’ adlı inovatif ve sosyal bir girişime 3 milyon TL değerleme üzerinden yatırım yaptı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
İşitme engelli bireylerin okuduklarını anlamalarına yardımcı olan bu teknoloji yurtdışına da açılacak.
İşaret dilinde kelimelerin ek kavramının bulunmaması ve kelime dağarcığının dar olmasından dolayı işitme engelli bireylerin yüzde 50’ye yakını okuduğunu anlamıyor.
Web sitelerine entegre edilen Engelsiz Çeviri girişimi, işitme engelli bireylerin üzerine tıkladıkları cümleyi işaret diline çevirerek engelli bireylerin okuduklarını anlamalarına yardımcı olmak için geliştirilmiş bir yazılım teknolojisi.
Böylece işitme engelli bireyler Engelsiz Çeviri teknolojisi sayesinde bilgiye daha rahat ve hızlı erişebiliyor. Girişimci Özer Çelik, bu girişimini Anadolu Üniversitesi Arinkom TTO BİGG-ANAÇ Teknoloji Girişim Programı ve 150 bin TL’lik TÜBİTAK desteğiyle iki yıl önce Eskişehir’de hayata geçirdi.
Engelsiz Çeviri, ETTOM ve TechUP Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı’nın da katkılarıyla Türkiye’deki 3,5 milyon işitme engelliye umut oldu.
GLOBALE AÇILACAK
Özer Çelik, Engelsiz Çeviri’nin kısa zaman içinde havayolu, bankacılık, telekom, kamu ve eğitim kurumları tarafından tercih edilmeye başlandığını söylüyor. Dünya genelinde işitme engellilerin iletişim sorununa çözüm olacak böyle bir proje olmadığını da belirtiyor.
Çelik’in hedefi, uygulamayı başka dillere de çevirerek yurtdışında global bir oyuncu olabilmek. Girişim, Eylül 2019 itibariyle ŞirketOrtağım Melek Yatırımcı Ağı öncülüğünde iş dünyasının önde gelen toplam 10 melek yatırımcısından 3 milyon TL şirket değerlemesiyle yatırım aldı.
ŞirketOrtağım A.Ş. ortaklarından Dursun Akbulut da lider yatırımcı olarak bu girişime yönetim tecrübelerini aktaracak.
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