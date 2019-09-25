Türk modasını dünyaya taşıyacak
Moda tasarımcısı Güler Baysal, kurmuş olduğu Güler Baysal Haute Couture & Couture ve La anqa markalarıyla yurtdışında büyümeye hazırlanıyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Baysal, bu amaca ulaşmak için BAE, Rusya ve Avrupa ülkerinde kendine ait moda evleri ve atölyeler açmayı planlıyor. Küçük yaşlardan itibaren modaya ve giysi tasarımına gönül veren moda tasarımcısı Güler Baysal, yurtdışında büyümeye hazırlanıyor.
Baysal, Bilkent Üniversitesi’nde aldığı sanat eğitiminin ardından Milano’nun ünlü tasarım okulu Istituto di Moda Burgo’da Moda Tasarımı bölümünü bitirdi.
Bugüne dek couture abiyeleri, gelinlikleri ve erkek gece koleksiyonu ile tanınmış bir isimken, iki yıl gibi kısa bir zaman diliminde tanınmaya ve takip edilmeye başladı.
Ardından Güler Baysal Haute Couture & Couture markasını kurdu. Baysal, tasarladığı giysilerin dikim aşamasında hiçbir şekilde makine kullanmıyor.
Genç ve modayı takip eden kişiler için de Arapça’da Anka kuşu anlamına gelen ‘La anqa’ adında yeni bir marka kuran kadın girişimci, modayı günlük kıyafetlerle kombin ederek uygun fiyata tüketiciye ulaştırmayı hedefliyor.
Azerbaycan Fashion Week’e katılan Güler Baysal, önümüzdeki dönemde Beyrut Fashion Week’e de katılacak. Bükreş, Amsterdam, Paris, Dubai, Cannes, New York, Kapadokya ve Kafkas Wedding Week’e davet edilen Baysal, 17’nci Beauty Contest Azerbai-jan Beauty Contest güzellik yarışmasına katılacak tüm yarışmacıların mayolarını tasarlayacak.
KADINLARA İSTİHDAM SAĞLAYACAK
Güler Baysal, geçtiğimiz yıllarda Kütahyalı ev hanımlarıyla modaya özel bir çalışma yaptıklarını ifade ediyor. Baysal, “Bir süre orada kalıp iğne oyasından elbise ve erkek ayakkabısı hazırladık.
Türkiye genelinde ev hanımlarıyla bu tarz çalışmalarım devam edecek. Bu sayede onlara da istihdam sağlamış olacağım” diye konuşuyor.
Öncelikli olarak Güler Baysal Haute Couture & Couture markasını büyütmeyi hedeflediğini söyleyen kadın girişimcinin Nişantaşı’nda bir moda evi ve atölyesi bulunuyor.
Güler Baysal, “Amacım Güler Baysal Haute Couture & Couture markasının dünyaca bilinirliğinin olması” diyor. Bu amaçla beş yıl içinde BAE, Rusya ve Avrupa ülkelerinde kendine ait moda evleri ve atölyeler kurmayı hedefliyor.
La anqa için ise Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde toptan satışlara başlandı. Türkiye’de toplam 12 satış noktası bulunuyor.
Ortadoğu’da ise 30 satış noktasında ürünler satılıyor. Güler Baysal’ın bu marka ile 2020 sonundaki hedefi Ortadoğu’da 100, Türkiye’de 50 satış noktasında var olmak.
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