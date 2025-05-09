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Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı (8 Mayıs)

Borsa İstanbul'dan bugün KAP'a Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan kararlar duyuruldu.

08 Mayıs 2025 | 23:11
Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı (8 Mayıs)

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan iki ayrı açıklama şöyle:

4 HİSSEDE EMİR PAKETİ TEDBİRİ

AKSUE.E (Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş.), CASA.E (Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret AŞ), IZINV.E (İz Yatırım Holding AŞ) ve SEKUR.E (Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş) payları 09/05/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/06/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

1 HİSSEDE AÇIĞA SATIŞ TEDBİRİ

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AKENR.E (Akenersi Elektrik Üretim A.Ş.) payları 09/05/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/06/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.


 


 

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Başkent Doğalgaz (BASGZ) temettü teklifini duyurdu
Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı (8 Mayıs)
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı
Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)
Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
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Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
GERİ
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