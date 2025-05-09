SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli onayı, 13 suç duyurusu

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Formet Metal ve Cam Sanayi AŞ'nin 538,1 milyon liralık, Dardanel Önentaş Gıda Sanayi AŞ'nin 1,76 milyar liralık bedelli sermaye artırım talebini onayladı.

Vakıf Finansal Kiralama AŞ'nin 5 milyar liralık, Invest AZ Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 600 milyon liralık, Türkiye Halk Bankası'nın 1 milyar dolarlık, Q Yatırım Holding AŞ'nin 200 milyon avroluk, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 30 milyon avroluk borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

SPK, Hedef Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık, Değer Varlık Kiralama AŞ'nin 500 milyon liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusunu onayladı.

- Yeni faaliyet izinleri

Kurul, "Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu" ile "Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu"nun kuruluşuna izin verilmesi talebini olumlu karşıladı.

Fiba Portföy Yönetimi AŞ'nin "Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" ve "Beşinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" ile "Han Varlık Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Yeni Ufuklar Gayrimenkul Yatırım Fonu" ve "İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Birinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu"nun kurulması izin verildi ve katılma paylarının ihracına ilişkin belgeler onaylandı.

Türk Ticaret Bankası AŞ'nin yurt içinde işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetiyle sınırlı saklama hizmetinde bulunmasına izin verildi.

İdari para cezaları

SPK, A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ (AVOD) ve Emek Elektrik Endüstri AŞ (EMKEL) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili bir kişiye 311 bin 134 lira idari para cezası uygulanması kararını aldı.

Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda şirkete 6 farklı gerekçe nedeniyle toplamda 37,3 milyon liraya yakın, bir isme de 9 milyon 244 bin lira idari para cezası verildi.

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortağı Quick Sigorta AŞ tarafından şirket pay piyasasında Haziran 2024'te gerçekleştirilen pay satış işlemlerine ilişkin yapılan inceleme sonucunda Quick Sigorta'ya 4 milyon 992 bin lira para cezası uygulandı.

Suç duyuruları

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda 4 isim hakkında (lisans ve yetki belgesi iptali için) suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Yine yapılan incelemeler çerçevesinde "indexfx" uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları ve 6 kişi hakkında farklı eylemler nedeniyle suç duyurusunda bulunma kararı alındı. Bülten için tıklayın

- 54 internet sitesine erişim engeli kararı

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 54 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.