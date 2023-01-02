2022'de en çok aranan işler

Kariyer.net, 2022 yılının istihdam verilerini açıkladı. Buna göre, 2022 yılında en fazla iş ilanı yayınlayan sektörler sırasıyla bilişim, üretim ve yapı oldu. 2021’e kıyasla iş ilanı sayısı en çok artan sektörler ise perakende, turizm ve enerji olarak sıralandı.

Geçen yıla göre iş ilanlarının yüzde 9, 2020’ye göre ise yüzde 57 arttığını söyleyen Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, zirveyi bu yıl da elden bırakmayan bilişim sektörünün son yıllarda en çok ilan yayınlayan, en hızlı büyüyen ve en çok yetenek açığı yaşayan sektör olduğuna dikkat çekti.

Kariyer.net verilerine göre 2022’de pek çok sektörde iş ilanlarında artış kaydedildi.

2022’de perakende, turizm, taşımacılık sektörleri canlandı

Kısıtlamalar nedeniyle pandemiden etkilenen sektörler, 2022 yılında yeniden yükselişe geçti. Yayınlanan yeni ilan sayısı açısından 2021’e kıyasla perakende sektöründe yaklaşık yüzde 35, turizmde yüzde 33, enerji sektöründe ise yüzde 19 oranında yaşanan artış da bunu teyit ediyor. İlan sayılarında otomotiv sektöründe yüzde 19, taşımacılık sektöründe ise yüzde 18’e varan oranlarda artış yaşandı.

Bilişim yükseliş trendini sürdürüyor

2022 yılında da, bir önceki yıla göre ilan sayısında öne çıkan sektör Bilişim oldu. Bilişim alanında en çok iş ilanı yazılım, 3D/ grafik tasarım ve bilgi işlem pozisyonlarında yayınlandı.

En çok başvuru alan pozisyonlar ise Teknoloji Danışmanlığı, Veri Girişi ve Veri Yönetimi olarak sıralandı. Bilişim pozisyonlarına başvuru yapanların yüzde 37,5’ini kadınlar, yüzde 62,5’ini ise erkekler oluşturdu. Bilişim pozisyonları için en fazla ilan yayınlayan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir,

En çok tercih edilen departman satış-pazarlama departmanı

2022 yılında en çok ilan yayınlanan pozisyonlar satış pazarlama, finans ve bilgi teknolojileri alanında oldu.

İş arayanların en fazla başvuru yaptığı pozisyonlar ise satış danışmanı, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve insan kaynakları uzmanı olarak öne çıktı. Kariyer.net verilerine göre 18-25 yaş arası gençlerin en çok başvurduğu ilk üç pozisyon grubu; Satış pazarlama, tıp/sağlık ve finans oldu. Kadınların en çok başvurduğu pozisyon grubu ise satış pazarlama, finans ve insan kaynakları olarak öne çıktı.

Antalya, Sakarya ve Adana istihdamda yükselişte

Son bir yılda en çok iş ilanı yayınlanan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli olurken; pandeminin etkilerinin azalmasıyla yaşanan hızlı canlanma istihdama da yansıdı.

Buna göre Antalya, Sakarya ve Adana geçen yıla göre ilan sayısı en fazla artan iller olarak listeye girdi. Turizmde yaşanan hareketlilik, uzun bayram tatillerinin de etkisiyle Antalya’da iş gücü ihtiyacını artırdı. Artan ihracat, büyüyen Organize Sanayi Bölgeleri ve buna paralel olarak yaşanan iş gücü açığı Sakarya ve Adana’da geçen yıla göre yayınlanan iş ilanı sayısını gözle görülür bir şekilde yükseltti.

Geçen yıla göre iş ilanları yüzde 9 arttı

2022 yılında Kariyer.net’te yayınlanan ilan sayısının geçtiğimiz yıla göre yüzde 9, 2020 yılına göre ise yüzde 57 oranında artış gösterdiğini söyleyen Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, şu değerlendirmede bulundu: “Dijitalleşen dünya ve bilişim yeteneklerine olan ihtiyacın artması, ilan sayılarında geçen yıllara göre yukarı yönlü bir değişimi getiriyor. Kariyer.net olarak her zaman bilişim sektörüne ayrı bir parantez açıyoruz. Çünkü Bilişim sektörü, son yıllarda en çok ilan yayınlanan, en hızlı büyüyen ve en çok yetenek açığının olduğu sektör.

Verilerimize göre, Türkiye bilişim sektöründe son 7 yılda karşılanamayan yeni çalışan talebi 400 binlere ulaştı. Bu rakamları asgari düzeye indirmek için yeni yeteneklerin yetişmesi kritik önem taşıyor. Bilişim pozisyonlarında açılan yeni ilan sayısı artıyor. Bu ivmenin yukarı doğru devam edeceğini öngörüyoruz. Üniversite tercih dönemine özel yaptığımız araştırmalarda da üniversitelerde yazılım/bilişim ile ilgili bölümlerin top 10’da yer aldığını ve yükselişte olduğunu görüyoruz”.

2022’nin en hareketli ayı Mart

Omicron varyantının etkilerinin azalması, kısıtlamaların sona ermesi ve buna bağlı olarak ofislere dönüşün başlaması ile başvurularda da artış gözlemlendi.

2022’de en fazla iş başvurusu yapılan ay Mart ayı olurken, en çok iş başvurusu yapılan saatler de 13.00 - 14.00 arası olarak kayda geçti. Yüzde 79’luk oranla en çok mobil uygulama üzerinden iş başvurusu yapıldığı görüldü.

Moto kurye ilanları geçen yıla göre yüzde 12 azaldı

Üretim ve Hizmet sektörleri Türkiye istihdamında lokomotif rolü üstlenirken, makine başında, kasada, sahada ya da üretim hattında çalışan mavi yaka çalışanlara duyulan ihtiyaç da her geçen gün artıyor.

Mavi yakaya özel, Türkiye’de lokasyon bazlı iş ve çalışan arama özelliğine sahip lider uygulama olan İşin Olsun’un verilerine göre, mavi yakada 2022’de en çok başvuru alan ve ilan yayınlanan meslek garsonluk oldu.

Pandemi döneminin parlayan mesleği moto kuryelik ise 2022’de inişe geçti. Moto kuryelik için yayınlanan ilan sayısı 2022 yılında 2021’e göre yüzde 12 oranında azaldı ancak başvuru sayısı geçtiğimiz yıla göre yüzde 16 artış gösterdi. Kurye pozisyonu için de ilan sayısı 2021’e göre yüzde 37 azaldı. Buna rağmen başvurular yüzde 19 oranında arttı.