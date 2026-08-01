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Bakan Göktaş’tan doğum izninin 24 aya çıkarılması ile ilgili yeni açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nisan ayında 24 haftaya çıkarılan doğum izni süresinin aile odaklı politikaların önemli bir parçası olduğunu belirterek, iş ve aile yaşamı dengesini güçlendirmeye yönelik adımların süreceğini vurguladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Göktaş’tan doğum izninin 24 aya çıkarılması ile ilgili yeni açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nisan ayında 24 haftaya çıkarılan doğum izni süresine ilişkin açıklamada bulundu. Aileyi merkeze alan politikaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Göktaş, iş ve aile yaşamı arasındaki dengeyi destekleyen uygulamaların devam edeceğini ifade etti.

"Güçlü aile, güçlü toplum anlayışıyla çalışıyoruz"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Göktaş, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesinin hükümetin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Göktaş, her adımda ailelerin yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayarak, güçlü toplumun temelinin güçlü aileden geçtiğini ifade etti.

Doğum izni 24 haftaya çıkarılmıştı

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu kapsamında, nisan ayında doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarıldığını hatırlattı.

Bu düzenlemenin, çalışan ailelerin desteklenmesi ve çocuk sahibi olan ailelerin yaşamını kolaylaştırmayı amaçlayan politikaların bir parçası olduğunu belirtti.

İş ve aile yaşamı dengesine vurgu

Göktaş, açıklamasında aile odaklı sosyal politikaların süreceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu doğrultusunda nisan ayında 24 haftaya çıkardığımız doğum izni süresi de bu yaklaşımımızın bir yansımasıdır. Aileyi merkeze alan politikalarımızla, medeniyetimizin temeli olan aile yapımızı güçlendirmeye ve iş-aile yaşamı dengesini desteklemeye devam edeceğiz."

Çalışma Bakanı Işıkhan'a teşekkür etti

Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izni düzenlemesine katkı sunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a teşekkür ederek, uygulamanın çocuk sahibi olan aileler için hayırlı olmasını diledi.

Aile odaklı politikalar sürecek

Bakan Göktaş'ın açıklamasıyla birlikte hükümetin aileyi merkeze alan sosyal politika uygulamalarını sürdürme kararlılığı bir kez daha vurgulanırken, doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılması çalışan ailelerin desteklenmesine yönelik atılan önemli adımlardan biri olarak öne çıktı.

Etiketler
doğum izni
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