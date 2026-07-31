YÖK duyurdu: Üniversite personeli için naklen atama takvimi açıklandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), devlet üniversitelerinde görev yapan idari personelin karşılıklı naklen atanma sürecine ilişkin takvimi duyurdu. Buna göre, naklen atanma yasağı kapsamında bulunmayan memurlar, 5-21 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Tercihler Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak

YÖK tarafından tüm devlet üniversitelerine gönderilen yazıya göre, karşılıklı naklen atanmak isteyen idari personel başvurularını pbs.yok.gov.tr adresindeki Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapacak.

Sisteme girişler e-Devlet kimlik doğrulaması ile gerçekleştirilecek. Giriş işleminin ardından personel, "Bireysel İşlemler" menüsü altında yer alan "Karşılıklı Naklen Atanma İşlemleri" sekmesini kullanarak tercihlerini oluşturabilecek.

En fazla 3 tercih hakkı verilecek

Naklen atanma başvurusunda bulunacak idari personel, sistem üzerinden en fazla üç üniversite tercihi yapabilecek. Başvurular yalnızca belirlenen tarihler arasında alınacak.

İstanbul dışındaki üniversiteler için önemli kural

YÖK, tercih sürecinde uygulanacak önemli bir sınırlamaya da dikkat çekti. Buna göre, İstanbul dışındaki üniversitelerde görev yapan idari personel, görev yaptığı ilde bulunan başka bir devlet üniversitesini tercih edemeyecek. Bu uygulamayla farklı iller arasında personel hareketliliğinin sağlanması hedefleniyor.

Kadro bilgileri güncel olmak zorunda

Başvuruların geçerli sayılabilmesi için personelin kadro bilgilerinin üniversitelerin Personel Daire Başkanlıkları tarafından Personel Bilgi Sistemi'ne eksiksiz şekilde işlenmiş olması gerekiyor. Ayrıca personelin bulunduğu kadroya esas öğrenim bilgilerinin de sistemde güncel olarak yer alması şartı aranacak.

Eski sistem yerine yeni platform kullanılacak

Daha önce igps.yok.gov.tr adresi üzerinden yürütülen işlemler artık pbs.yok.gov.tr adresindeki Personel Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Üniversitelerde veri giriş işlemleri ise yalnızca "Üniversite İdari Personel (İGPS)" rolüne sahip kullanıcılar tarafından yapılabilecek.

Vazgeçenler bir sonraki eşleşmeye katılamayacak

YÖK'ün yayımladığı usule göre, eşleşmeye veya atanmaya hak kazandığı halde atanmaktan vazgeçen personelin bir sonraki karşılıklı naklen atanma döneminde tercih hakkı bulunmayacak.

Cumhurbaşkanlığından ilave kontenjan desteği

Karşılıklı naklen atanma sürecinin yürütülebilmesi amacıyla devlet üniversitelerinde aynı unvanlı ve benzer görevleri yapan memurlar için Cumhurbaşkanlığı tarafından ilave atama kontenjanı tahsis edilecek. Böylece karşılıklı yer değişikliği taleplerinin daha etkin şekilde sonuçlandırılması hedefleniyor.