Üniversite ücretlerine YÖK freni: Yüzde 25'in üzerindeki zamlar mercek altında

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf üniversitelerinde öğrenim ücretlerine ilişkin art arda gelen şikayetler üzerine harekete geçti. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın imzasıyla üniversitelere gönderilen yazıda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrenciler için öğrenim ücreti artış oranının yüzde 25'i geçemeyeceği bir kez daha hatırlatıldı.

CİMER'e çok sayıda şikayet ulaştı

YÖK tarafından vakıf üniversitelerine gönderilen yazıda, Başkanlığa ulaşan çok sayıdaki CİMER başvurusunda bazı üniversitelerin belirlenen usul ve esaslara uymadığına yönelik iddiaların yer aldığı belirtildi.

Şikayetlerde, öğrenim ücretlerine yüzde 25'in üzerinde zam yapıldığı, güncel ücretlerin üniversitelerin resmi internet sitelerinde yayımlanmadığı, mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle öğrencilerin mağdur edildiği ifadelerine yer verildi.

Üniversitelere "ivedilikle gereğini yapın" çağrısı

YÖK, gönderdiği resmi yazıda vakıf üniversitelerinden daha önce alınan Genel Kurul Kararı ile belirlenen usul ve esaslara eksiksiz uyulmasını istedi. Yazıda, öğrencilerin mağdur olmaması için gerekli işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesi talep edildi.

YÖK Başkanı Erol Özvar: Süreci yakından takip edeceğiz

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vakıf üniversitelerinde hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrenciler için ücret artış oranının daha önce yüzde 25 ile sınırlandırıldığını hatırlattı.

Başkanlığa ulaşan şikayetler üzerine tüm vakıf üniversitelerine yeniden yazı gönderildiğini belirten Özvar, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Belirlediğimiz usul ve esaslara eksiksiz uyulmasını, ücret artışlarının yüzde 25'i aşmamasını ve öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesini istedik. Süreci yakından takip etmeyi sürdüreceğiz."

Hangi öğrencileri kapsıyor?

YÖK'ün belirlediği yüzde 25'lik üst sınır; hazırlık sınıfı dışındaki öğrencileri ve birinci sınıf dışındaki tüm ara sınıf öğrencilerini kapsıyor.

Yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin öğrenim ücretleri ise üniversitelerin ilan ettiği yeni ücret tarifeleri kapsamında belirlenmeye devam edecek.

YÖK'ten öğrenci mağduriyetine yakın takip

YÖK, vakıf üniversitelerinde öğrenim ücretlerine ilişkin uygulamaları izlemeyi sürdüreceğini belirtirken, belirlenen sınırların aşılmaması ve öğrencilerin mağdur edilmemesi konusunda üniversitelere bir kez daha uyarıda bulundu. Öğrenim ücretlerine ilişkin usul ve esaslara aykırı uygulamaların ise yakından takip edileceği ifade edildi.