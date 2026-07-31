Rusya düğmeye bastı: Kripto madenciliği 2032’ye kadar yasaklandı

Rusya hükümeti, enerji altyapısını korumaya yönelik yeni bir adım attı. Resmi kararla birlikte Moskova, Moskova bölgesi ve Kursk bölgesinin bazı kesimlerinde kripto para madenciliği 15 Ağustos'tan itibaren 31 Aralık 2032'ye kadar yasaklanacak. Kararın temel gerekçesi ise enerji kapasitesinde oluşabilecek açıkların önüne geçmek olarak açıklandı.

Yasak 2032 yılı sonuna kadar sürecek

Rus hükümetinin resmi bilgi portalında yayımlanan düzenlemeye göre, belirlenen bölgelerde kripto para madenciliği faaliyetleri yaklaşık yedi yılı aşkın süreyle durdurulacak. Yasak, 15 Ağustos'ta yürürlüğe girecek ve 31 Aralık 2032'ye kadar devam edecek.

Gerekçe enerji kapasitesini korumak

Kararın arkasındaki en önemli neden olarak enerji altyapısına yönelik artan baskı gösterildi. Rusya Enerji Bakanlığı, yüksek elektrik tüketen kripto para madencilik tesislerinin elektrik şebekeleri üzerinde ciddi yük oluşturduğunu ve özellikle söz konusu bölgelerde enerji kapasitesi açığı riski meydana getirdiğini bildirdi. Hükümet de bu riskleri azaltmak amacıyla madencilik faaliyetlerine sınırlama getirme kararı aldı.

Kripto madenciliği Rusya'da son yıllarda hızla büyüdü

Batılı ülkelerin Rus finans sektörüne uyguladığı yaptırımların ardından ülkede kripto para kullanımı ve kripto para madenciliği önemli ölçüde yaygınlaştı. Özellikle uluslararası finans sistemindeki kısıtlamalar nedeniyle birçok şirket ve yatırımcı alternatif ödeme yöntemlerine yöneldi.

Sınır ötesi ödemelerde kriptoya izin verilmişti

Rusya Merkez Bankası, 2024 yılında ihracatçı ve ithalatçı şirketlerin kripto paralarla sınır ötesi ödeme yapabilmesine olanak tanıyan uygulamayı devreye almıştı. Bu adım, yaptırımlar nedeniyle uluslararası ticarette yaşanan ödeme sorunlarının aşılmasına yönelik önemli bir düzenleme olarak değerlendirilmişti.

Kripto sektöründe yeni dönem

Son kararla birlikte Rusya, bir yandan uluslararası ticarette kripto para kullanımına belirli alanlarda izin verirken, diğer yandan enerji tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde madencilik faaliyetlerini sınırlandırmayı tercih etti.

Uzmanlar, kararın özellikle büyük ölçekli madencilik işletmelerini etkilemesinin beklendiğini, enerji arzının korunmasının ise hükümetin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtiyor.