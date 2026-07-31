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Çiftçinin tarımsal destek ödemesi hesaplara geçiyor: Bakan Yumaklı tarihi duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 301 milyon 345 bin liralık tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. Destek kapsamında en büyük pay kırsal kalkınma yatırımlarına ayrılırken, sertifikalı tohum kullanım desteği de üreticilere ödenecek.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çiftçinin tarımsal destek ödemesi hesaplara geçiyor: Bakan Yumaklı tarihi duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yönelik tarımsal destek ödemelerine ilişkin yeni açıklamada bulundu. Yumaklı, toplam 301 milyon 345 bin liralık destek ödemesinin bugün üreticilerin hesaplarına aktarılacağını duyurarak, üretimde verimliliği artırmaya yönelik desteklerin devam edeceğini bildirdi.

Bakan Yumaklı'dan destek ödemesi açıklaması

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilere verilen desteklerin sürdüğünü belirtti.

Yumaklı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Üretimde verimliliği artırmak amacıyla çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. 301 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz."

Destek ödemeleri hangi kalemlerden oluşuyor?

Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre, bugün yapılacak 301 milyon 345 bin liralık destek ödemesi iki ana başlıktan oluşuyor. Destek dağılımı şöyle:

Destek KalemiÖdeme Tutarı
Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği299 milyon 59 bin 172 TL
Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği2 milyon 285 bin 828 TL
Toplam301 milyon 345 bin TL

En büyük pay kırsal kalkınma yatırımlarına

Ödemelerin büyük bölümünü kırsal kalkınma yatırım desteği oluşturuyor.

Yaklaşık 299 milyon lira tutarındaki bu destekle kırsalda üretim kapasitesinin artırılması, modern tarım yatırımlarının teşvik edilmesi ve üreticilerin yatırım maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

Sertifikalı tohum kullanımına da destek

Destek paketi kapsamında 2 milyon 285 bin 828 lira ise sertifikalı tohum kullanan üreticilere ödenecek.

Bu destekle kaliteli ve verimli üretimin yaygınlaştırılması, sertifikalı tohum kullanımının artırılması ve tarımsal üretimde verimliliğin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Ödemeler bugün hesaplara aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan programa göre toplam 301 milyon 345 bin liralık tarımsal destek ödemesi bugün hak sahibi çiftçilerin hesaplarına yatırılacak. Üreticiler, destek ödemelerini bağlı bulundukları banka hesapları üzerinden takip edebilecek.

Etiketler
çiftçi ödemeleri tarım çiftçi tarımsal destek ödemesi kırsal kalkınma Tarım Bakanlığı
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