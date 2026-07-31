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Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı tarihi belli oldu: Bakan Gürlek başvuru takvimini duyurdu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı'nın 27 Eylül 2026'da yapılacağını açıkladı. Adaylar başvurularını 11-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirebilecek, geç başvurular ise 26 Ağustos'ta alınacak.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı tarihi belli oldu: Bakan Gürlek başvuru takvimini duyurdu

Adalet Bakanlığı, hukuk mesleklerini hedefleyen binlerce adayın merakla beklediği Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı takvimini duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sınavların 27 Eylül 2026 tarihinde yapılacağını, başvuruların ise 11-19 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacağını açıkladı.

Başvuru tarihi belli oldu 

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sınava ilişkin ilanın Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlandığını duyurdu. Buna göre adaylar, başvurularını 11-19 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlayabilecek.

Belirlenen tarihlerde başvurusunu yapamayan adaylar için de ek süre tanındı. Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre 26 Ağustos 2026 tarihinde geç başvuru imkânı sunulacak.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman? 

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı/2 ile İdari Yargı Ön Sınavı, 27 Eylül 2026 Pazar günü yapılacak. Sınav, hukuk mesleklerine girişte aranan temel yeterliliklerin ölçülmesi amacıyla uygulanacak.

Bakan Gürlek'ten adaylara mesaj

Adalet Bakanı Akın Gürlek, açıklamasında Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yargı sisteminin insan kaynağını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, yargı sistemimizin insan kaynağını güçlendirecek ve hukuk hizmetlerinin niteliğini daha da yükseltecek Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı/2 ile İdari Yargı Ön Sınavı 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir."

Gürlek, başvuru sürecini kaçıran adaylara 26 Ağustos'ta geç başvuru hakkı tanınacağını da hatırlatarak, hukukun üstünlüğünü esas alan güçlü ve nitelikli bir yargı sisteminin geleceğine katkı sunacak tüm adaylara başarı dileklerini iletti.

2026 HMGS ve İdari Yargı Ön Sınavı takvimi

İşlemTarih
Başvuruların başlaması11 Ağustos 2026
Başvuruların sona ermesi19 Ağustos 2026
Geç başvuru günü26 Ağustos 2026
Sınav tarihi27 Eylül 2026
Etiketler
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Adalet Bakanlığı
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