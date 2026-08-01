Uzatılan doğum izninden kaç anne faydalandı? Bakan Işıkhan açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasının ardından uygulamaya ilişkin güncel verileri paylaştı. Işıkhan, şimdiye kadar ob binlerce annenin analık raporunu uzatarak ilave doğum izninden faydalandığını açıkladı.
1 Analık raporlarının uzatma işlemleri sürüyor
TBMM'de "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında açıklamalarda bulunan Bakan Vedat Işıkhan, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında yürütülen analık raporu uzatma işlemlerinin devam ettiğini belirtti. Işıkhan, başvuru yoluyla yapılan işlemlerin yanı sıra sistem tarafından otomatik uzatmaların da sürdüğünü ifade etti.
2 47 bin 360 rapor otomatik olarak uzatıldı
Bakan Işıkhan'ın verdiği bilgiye göre; 4A (SSK) kapsamındaki 32 bin 214 sigortalının, 4B (Bağ-Kur) kapsamındaki 1.711 sigortalının, 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki 13 bin 435 sigortalının analık raporu sistem tarafından herhangi bir başvuruya gerek kalmadan otomatik olarak uzatıldı. Böylece üç sigortalılık statüsünde toplam 47 bin 360 annenin doğum izni otomatik şekilde 24 haftaya çıkarıldı.
3 20 bin 349 anne başvurarak iznini uzattı
Bakan Işıkhan, 27 Temmuz itibarıyla analık raporunu başvuru yoluyla uzatabilecek 46 bin 918 sigortalı bulunduğunu belirtti. Bu kapsamda 20 bin 349 anne başvurusunu tamamlayarak analık raporunu uzattı. Başvurusu tamamlanan tüm sigortalılar için rapor oluşturma işlemlerinin sonuçlandırıldığı bildirildi. Açıklanan verilere göre, başvuru yapma hakkı bulunan annelerin yüzde 43'ü doğum iznini uzatma hakkını kullanmayı tercih etti. Otomatik uzatılan raporlar ile başvuru sonucunda uzatılan izinler birlikte değerlendirildiğinde, toplam 67 bin 709 anne, analık raporunu uzatarak 24 haftalık doğum izninden yararlandı.
4 24 haftalık doğum izni uygulaması devam ediyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, doğum yapan sigortalı annelerin hak kaybı yaşamaması için hem otomatik rapor uzatma sistemini hem de başvuru esaslı işlemleri sürdürmeye devam ediyor. Bakanlık, uygun şartları taşıyan annelerin doğum izni süresini 24 haftaya kadar kullanabilmesi için süreçlerin kesintisiz şekilde yürütüldüğünü belirtiyor.