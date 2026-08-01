Uzatılan doğum izninden kaç anne faydalandı? Bakan Işıkhan açıkladı

Bakan Işıkhan'ın verdiği bilgiye göre; 4A (SSK) kapsamındaki 32 bin 214 sigortalının, 4B (Bağ-Kur) kapsamındaki 1.711 sigortalının, 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki 13 bin 435 sigortalının analık raporu sistem tarafından herhangi bir başvuruya gerek kalmadan otomatik olarak uzatıldı. Böylece üç sigortalılık statüsünde toplam 47 bin 360 annenin doğum izni otomatik şekilde 24 haftaya çıkarıldı.