DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? DSİ personel alımı son durum

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün 1.389 sürekli işçi alımı süreci, kura çekimine doğru hızla ilerliyor. 21 Kasım’da tamamlanan başvuruların ardından, adaylar için en kritik tarih olan 2 Mart 2026 için geri sayım başladı. Noter huzurunda yapılacak çekilişle, ilan edilen kadro sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.

Duyuru Kanalları: Kura çekiminin saati ve yeri, her bir DSİ Bölge Müdürlüğü’nün (örneğin; Trabzon 22. Bölge, Isparta 18. Bölge vb.) kendi resmî web sitesinde ilan edilecek. Genel Müdürlük üzerinden de merkezi bir duyuru yapılması bekleniyor.

İki Ayrı Değerlendirme Yöntemi

DSİ, kadroların niteliğine göre alımları ikiye ayırmış durumda:

Doğrudan Kura (1.305 Kişi): Şoför, aşçı yardımcısı, bekçi, temizlik görevlisi gibi kadrolar için kura çekimi tek başına belirleyici olacak. Bu gruptaki adaylar herhangi bir sınava tabi tutulmayacak.

Sınav Yöntemi (84 Kişi - Operatörler): Dozer, greyder, ekskavatör gibi iş makinesi operatörleri için kura çekilmeyecek. Bu adaylar; yazılı, sözlü ve uygulamalı (makine başında) sınav aşamalarından geçerek istihdam edilecek.

Başvuru Sonrası Kritik Hatırlatmalar

Adaylara herhangi bir yazılı tebligat gönderilmeyeceği için süreci takip etmek tamamen adayın sorumluluğundadır. İlgili evrak teslim tarihleri, kura çekiminin ardından Bölge Müdürlükleri tarafından duyurulacaktır.