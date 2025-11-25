ABD'li uçuş görevlisinin tüyoları: Uçağa en önce mi binmeli, en son mu?

Yoğun tatil döneminde milyonlarca yolcunun akın ettiği havalimanları ve uçak yolculuğu stresli olabilir. CNN Travel iki uçuş görevlisine havacılık sırlarını, işin püf noktalarını sormuş. İşte paylaştıları tüyolar:
1 Kendinize bir dinlenme günü ayırın
Smith-Lihas, herkesin tatil süresini en iyi şekilde değerlendirmek istediğini, ancak son dakikada uçmanın riskli bir iş olduğunu söylüyor. Smith-Lihas "Seyahatiniz ile etkinlik arasında kendinize en az bir günlük ara verin" diye tavsiyede bulunuyor.
2 Ucuz uçuşlar için yoğun uçuş günlerinden ve saatlerinden kaçının
Simmons, eğer hala son dakika tatili düşünüyorsanız, hala iyi fırsatlar olabileceğini söylüyor.
Tavsiyesi, hafta sonları gibi yoğun uçuş günlerinden ve saatlerinden kaçınılması ve daha iyi fırsatlar için hafta içi uçuşlarının araştırılması. "Hafta ortasında uçarsanız, o günlerde gerçekten iyi fırsatlar yakalayabilirsiniz" diyor.
3 Doğrudan havayolu aracılığıyla rezervasyon yapın
Birçok üçüncü taraf seyahat web sitesi mevcut, ancak Smith-Lihas arkadaşlarına her zaman yerlerini doğrudan tercih ettikleri havayolundan ayırtmalarını söylediğini belirtiyor.
Üçüncü taraf platformların, bağlantı süreleri çok kısa olan uçuşlara yolcuları otomatik olarak rezervasyon yaptırma olasılığının daha yüksek olduğunu öne sürüyor.
4 Seyahat etmeden önce pasaportunuzun son kullanma tarihini kontrol edin
Uluslararası seyahat ediyorsanız, seyahat etmeden önce pasaportunuzun son kullanma tarihini kontrol etmeyi unutmayın. İsteyeceğiniz son şey, havaalanında hazırlıksız yakalanıp geri çevrilmektir.
Bunu elinizde bolca zaman varken yapın ve gerekirse, hareket tarihinden önce yenileme olanağına sahip olursunuz. Birçok ülkenin, pasaportunuzun planlanan kalış sürenizden çok daha uzun süre geçerli olmasını şart koştuğunu unutmayın.
5 Günün ilk uçuşunu tercih edin
Akşam işten sonra uçuş rezervasyonu yapmak cazip gelebilir, ancak Simmons ve Smith-Lihas mümkünse günün ilk uçuşunu yapmanızı öneriyor.
Simmons, "Herhangi bir gecikmeden kaçınmak istiyorsanız, günün başında uçmak faydalıdır, çünkü herhangi bir gecikme veya iptal gün boyunca devam edecektir" diye açıklıyor.
6 Uçuş görevlileriyle sohbet etmekten korkmayın
Uçuş görevlilerinin vardiyaları boyunca yoğun zamanları vardır; örneğin kalkış ve inişe hazırlanmak ve yiyecek-içecek servisi sırasında.
Ancak Smith-Lihas'ın da belirttiği gibi, uzun mesafeli uçuşlarda mürettebatın "çok fazla boş zamanı" oluyor. Ve bu sessiz anlarda, uçuş görevlilerinin "gerçekten de yolcularla konuşmayı sevdiklerini" söylüyor.
7 Hafif bavul hazırlayın ve çantanızı teslim etmekten kaçının
Hafif bavul hazırlamak, uçuş görevlileri tarafından ustalıkla uygulanan ve desteklenen bir yöntem. Simmons kendisini "valiz hazırlama uzmanı" olarak adlandırıyor ve yanında sadece çok küçük ve iyi organize edilmiş bir el çantasıyla seyahat ettiğini söylüyor.
8 Uçağa önce mi binmeli sonra mı
Smith-Lihas ilk sırada olmayı tercih ederken, Simmons sonlarda kalmaktan mutluluk duyuyor.
Smith-Lihas, dolu bir uçağa ne kadar geç binerseniz, kabin bagaj alanının o kadar az olma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle uçağa ilk binen olma stratejisini benimsiyor.
Simmons ise süper küçük el bagajıyla kabin bagajı alanı konusunda endişelenmiyor.
Uçağa en son binmeyi seçmesinin sebebi, "Hareketsiz kalabalık bir insan grubunun ortasında durmaktan" hoşlanmaması.
9 Puanlarınız varsa, kendinize birinci sınıf bir kabin hediye edin
Kısa mesafeli uçuşlarda, pahalı koltuklar ile uçağın arkası arasında pek fark yoktur. Ancak uzun mesafeli uçuşlar gerçekleştiriyorsanız, Smith-Lihas ve Simmons, premium kabinin deneyiminizi geliştireceği konusunda hemfikir.
10 Yüzeyleri silin
Tatillerde hasta olmak hiç kimse istemez, ancak havaalanında kalabalığın arasında dolaşmak ve uçakta diğer yolcularla yakın temas halinde oturmak kaçınılmaz gibi görünebilir.
Smith-Lihas, uçakların uçuşlar arasında temizlendiğini ve uçak hava filtrelerinin mikropların yayılmasını önlemek için tasarlandığını hatırlatmakta fayda olduğunu söylüyor.
11 Diğer yolculara karşı düşünceli olun
Simmons, stresli tatil seyahatlerinden sağ çıkmak için en önemli tavsiyesinin "tatil sezonunun mesajını" akılda tutmak olduğunu söylüyor.
"Şu anda dünyada çok şey oluyor ve etrafta çok fazla huzursuzluk var, bazı insanlar için çok fazla belirsizlik var ve herkesin tatillerde yanına gidebileceği bir ailesi yok" diyor.
"Bu yüzden nezaketin ne kadar güçlü olduğunu aklınızda tutun. Nazik ve güler yüzlü olmak, bir yabancının gününü, ruh halini nasıl etkileyebileceğini... Çok özel ve gerçekten de değerlendiremediğimiz bir şey. Belki de ne kadar güçlü olduğumuzun farkında değiliz ve onu yeterince değerlendirmeyi düşünmüyoruz."