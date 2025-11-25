ABD'li uçuş görevlisinin tüyoları: Uçağa en önce mi binmeli, en son mu?

Simmons, stresli tatil seyahatlerinden sağ çıkmak için en önemli tavsiyesinin "tatil sezonunun mesajını" akılda tutmak olduğunu söylüyor.

"Şu anda dünyada çok şey oluyor ve etrafta çok fazla huzursuzluk var, bazı insanlar için çok fazla belirsizlik var ve herkesin tatillerde yanına gidebileceği bir ailesi yok" diyor.

"Bu yüzden nezaketin ne kadar güçlü olduğunu aklınızda tutun. Nazik ve güler yüzlü olmak, bir yabancının gününü, ruh halini nasıl etkileyebileceğini... Çok özel ve gerçekten de değerlendiremediğimiz bir şey. Belki de ne kadar güçlü olduğumuzun farkında değiliz ve onu yeterince değerlendirmeyi düşünmüyoruz."