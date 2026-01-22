ARA
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2026 ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum

Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılı için planlanan 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı, özellikle sağlık alanında kariyer hedefleyen adaylar arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Peki Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2026 ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum


Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılı için planlanan 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı, Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından sağlık camiasında en çok konuşulan başlık haline geldi. "Eleman temininde güçlük çekilen yerler" için planlanan bu dev istihdam hamlesi, özellikle uzman hekim ve hekim kadrolarındaki açığı kapatmayı hedefliyor. 

Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılı için planlanan 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı, özellikle hekim ve uzman hekim kadrolarındaki ihtiyacı karşılamaya yönelik dev bir adım olarak öne çıkıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, istihdam edilecek personelin çok büyük bir kısmı uzman doktor ve doktor kadrolarına ayrılmış durumda. Bu alım kapsamında 22 bin 983 uzman doktor ve 3 bin 652 doktorun yanı sıra sembolik sayılarda sağlık teknikeri, ebe, hemşire ve diyetisyen ataması da gerçekleştirilecek.

Adayların büyük bir merakla beklediği başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmasa da geçtiğimiz yılki takvim baz alındığında, sürecin Mayıs ayı içerisinde başlaması kuvvetle muhtemel görülüyor. Alıma dair tüm teknik detaylar, başvuru şartları ve özel koşullar, önümüzdeki süreçte ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzu ile netlik kazanacak.  

Yerleştirmelerin tamamen KPSS puan üstünlüğü esasına göre ve mülakatsız yapılacağı tahmin edilirken, adayların bu süreçte ÖSYM ve Sağlık Bakanlığı'nın resmi duyurularını takip etmesi kritik önem taşıyor.
