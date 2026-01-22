Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2026 ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum

Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılı için planlanan 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı, özellikle hekim ve uzman hekim kadrolarındaki ihtiyacı karşılamaya yönelik dev bir adım olarak öne çıkıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, istihdam edilecek personelin çok büyük bir kısmı uzman doktor ve doktor kadrolarına ayrılmış durumda. Bu alım kapsamında 22 bin 983 uzman doktor ve 3 bin 652 doktorun yanı sıra sembolik sayılarda sağlık teknikeri, ebe, hemşire ve diyetisyen ataması da gerçekleştirilecek.