Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli mi?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB) bünyesinde istihdam edilecek 3 bin personel için başvuru sürecinin ardından değerlendirme aşamasına geçildi. 26 Aralık 2025'te tamamlanan başvuruların ardından binlerce aday, KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak sıralamayı bekliyor.
1 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bakanlık tarafından kesin bir tarih verilmemiş olsa da, geçmişteki personel alım süreçleri göz önüne alındığında sonuçların Ocak ayının son haftasında (19 - 23 Ocak 2026) veya en geç Şubat ayının başında açıklanması bekleniyor. Alımların mülakatsız, doğrudan KPSS puanına göre yapılıyor olması, değerlendirme sürecinin hızlı ilerlemesini sağlıyor.
Sonuçlar Nereden Sorgulanacak?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ilan edildiği andan itibaren şu platformlar üzerinden takip edebilecek:
Kariyer Kapısı: isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresine e-Devlet şifresi ile giriş yaparak "Başvurularım" sekmesinden.
ASHB Resmi Sitesi: Bakanlığın "Duyurular" kısmında yayımlanacak olan isim listeleri üzerinden.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı için gerçekleştirdiği 3 bin kişilik dev alımda aslan payının bakım hizmetlerine ayrıldığı görülüyor. Toplam kontenjanın yaklaşık %74'ü (2.223 kişi) doğrudan çocuk, yaşlı ve engelli bakımıyla ilgilenecek destek personelinden oluşuyor.
İşte adayların branş bazlı takibi için netleştirilmiş kadro dağılımı tablosu:
|Pozisyon Unvanı
|Kontenjan Sayısı
|Destek Personeli (Çocuk Bakıcısı)
|1.449
|Destek Personeli (Yaşlı Bakıcısı)
|580
|Destek Personeli (Engelli Bakıcısı)
|194
|Sosyal Çalışmacı
|169
|Psikolog
|130
|Koruma ve Güvenlik Görevlisi
|112
|Destek Personeli (Temizlik)
|98
|Hemşire
|63
|Çocuk Gelişimcisi
|53
|Diğer Kadrolar (Büro personeli, Tekniker vb.)
|152
|TOPLAM
|3.000