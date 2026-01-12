ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

En düşük emekli aylığı için görüşmeler ne zaman başlayacak? Kritik tarih netleşti

2026 yılı için en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılacağının açıklanmasıyla birlikte, düzenlemenin ele alınacağı Meclis görüşmelerinin takvimi merak konusu oldu. Peki, Meclis’te görüşmeler ne zaman başlayacak?


En düşük emekli aylığı için görüşmeler ne zaman başlayacak? Kritik tarih netleşti

2026 yılı için en düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltileceğinin duyurulmasının ardından gözler Meclis'te yapılacak görüşmelere çevrildi.

Teklifin, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülüp oylanmasının ardından kabul edilmesi halinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Peki, görüşmeler ne zaman başlayacak?
 

1 Görüşmeler 15 Ocak Perşembe günü başlıyor

Görüşmeler 15 Ocak Perşembe günü başlıyor

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesini öngören teklif, 15 Ocak Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek.

Teklifin komisyondaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Genel Kurul aşamasına geçmesi öngörülüyor.

2 Düzenlemeden ne kadar emekli yararlanacak?

Düzenlemeden ne kadar emekli yararlanacak?

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde, 20 bin TL taban aylıktan yararlanacak emekli sayısının 4 milyon 917 bine çıkması bekleniyor.

3 Bütçeye etkisi ne kadar olacak?

Bütçeye etkisi ne kadar olacak?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin bütçeye yaklaşık 69,5 milyar TL’lik bir maliyeti olacağını duyurmuştu.

4 Maaşlar hesaplara ne zaman yatacak?

Maaşlar hesaplara ne zaman yatacak?

Düzenleme, emekli maaşlarının ilk ödeme tarihi olan 17’sine kadar tamamlanmaması halinde emekliler, ocak ayında maaşlarını zamsız olarak alabilir.

Ortaya çıkacak 3 bin 119 liralık farkın, belirlenecek takvim doğrultusunda en düşük emekli aylığını alan hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması öngörülüyor.

SSK emeklilerinin maaş ödemeleri ayın 17’si ile 26’sı arasında yapılırken, Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ayın 25’i ile 28’i arasında gerçekleştiriliyor.
İlgili Haberler
En düşük emekli aylığı 20 bin liraya çıkıyor
En düşük emekli aylığı 20 bin liraya çıkıyor
Maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı ayın kaçında verilecek?
Maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı ayın kaçında verilecek?
Milyonlarca emekli merakla bekliyor: En düşük emekli maaşı hesaplara ne zaman yatacak?
Milyonlarca emekli merakla bekliyor: En düşük emekli maaşı hesaplara ne zaman yatacak?
En düşük emekli aylığı artışının bütçeye etkisi hesaplandı: Maliyeti ne kadar olacak?
En düşük emekli aylığı artışının bütçeye etkisi hesaplandı: Maliyeti ne kadar olacak?
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL