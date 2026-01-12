En düşük emekli aylığı için görüşmeler ne zaman başlayacak? Kritik tarih netleşti

2026 yılı için en düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltileceğinin duyurulmasının ardından gözler Meclis'te yapılacak görüşmelere çevrildi.
Teklifin, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülüp oylanmasının ardından kabul edilmesi halinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Peki, görüşmeler ne zaman başlayacak?
1 Görüşmeler 15 Ocak Perşembe günü başlıyor
En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesini öngören teklif, 15 Ocak Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek.
Teklifin komisyondaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Genel Kurul aşamasına geçmesi öngörülüyor.
2 Düzenlemeden ne kadar emekli yararlanacak?
Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde, 20 bin TL taban aylıktan yararlanacak emekli sayısının 4 milyon 917 bine çıkması bekleniyor.
3 Bütçeye etkisi ne kadar olacak?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin bütçeye yaklaşık 69,5 milyar TL’lik bir maliyeti olacağını duyurmuştu.
4 Maaşlar hesaplara ne zaman yatacak?
Düzenleme, emekli maaşlarının ilk ödeme tarihi olan 17’sine kadar tamamlanmaması halinde emekliler, ocak ayında maaşlarını zamsız olarak alabilir.
Ortaya çıkacak 3 bin 119 liralık farkın, belirlenecek takvim doğrultusunda en düşük emekli aylığını alan hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması öngörülüyor.
SSK emeklilerinin maaş ödemeleri ayın 17’si ile 26’sı arasında yapılırken, Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ayın 25’i ile 28’i arasında gerçekleştiriliyor.