En düşük emekli aylığı için görüşmeler ne zaman başlayacak? Kritik tarih netleşti

2026 yılı için en düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltileceğinin duyurulmasının ardından gözler Meclis'te yapılacak görüşmelere çevrildi.

Teklifin, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülüp oylanmasının ardından kabul edilmesi halinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Peki, görüşmeler ne zaman başlayacak?

