Bakan Memişoğlu açıkladı: Kapalı alanlarda sigara kullanımına yeni düzenleme yolda

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara kullanımı ve sağlıksız beslenmeye karşı yürütülen politikaların yeni bir aşamaya taşınacağını ifade etti. Bakan Memişoğlu, özellikle kapalı alanlarda tütün ve sigara kullanımına yönelik mevzuat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ve düzenlemenin kısa sürede Meclis taşınacağını belirtti.

"Tütün bağımlılığı mücadelesini çok daha etkin hale getireceğiz"

Tütünle mücadelenin yalnızca bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunun altını çizen Bakan Memişoğlu, bağımlılıkla mücadeleyi daha etkin hale getireceklerini belirtti:

"Özellikle tütünle ilgili sigara bırakma polikliniklerimiz, sahaya çıkan mobil ekiplerimizin yanında mevzuatsal anlamda bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmayla esasında tütün bağımlılığı mücadelesini çok daha etkin hale getireceğiz. Kapalı alanlarda tütün ve sigara kullanımı konusunda mevzuatlarla ilgili iyi bir çalışma yapıyoruz. İnşallah kısa zamanda Meclisin gündemine bunu taşıyacağız. Cumhurbaşkanımızın onayı ile bu konuda mücadeleyi çok daha etkin hale getirmemiz lazım."

"Tütünle ilgili iyi bir mevzuat çalışması yapıyoruz"

Memişoğlu ayrıca, dijital bağımlılık, tütün bağımlılığı ve yeme alışkanlıklarının bir alışkanlık türü olduğunu kaydedip, "Bu alışkanlıklardan hep beraber vazgeçmemiz gerekiyor. Doğru ve düzgün, sağlıklı alışkanlıklar edinmemiz gerekiyor. Sağlığımıza zarar verecek alışkanlıklardan, bağımlılıktan uzak kalmamız için de özellikle bu konuda tütünle ilgili iyi bir mevzuat çalışması yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra kamuoyuna ilan edeceğiz." dedi.

Bakan Memişoğlu, denetimleri de kapsayan bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Hem tütünle hem de gıda ve şekerle ilgili Tarım Bakanlığımızın da dahil olduğu bir çalışma içerisindeyiz. Onu da yakında kamuoyu ile paylaşacağız." açıklamasında da bulundu.