AK Ikwuakor "Bir liderin kendinden emin görüntüsünün ardında her zaman pek çok insanın görmediği derin bir insani taraf vardır. Yöneticiler, kamuoyundaki bazı algıların aksine, süper insanlar değildir; onlar da hepimiz gibi yanılabilirler" diyor. Yeni kurulan girişimlerden Google gibi küresel holdinglere kadar liderler ve ekiplerle çalıştığını belirten Ikwuakor, başarılı liderlerin sahip olduğu 4 özelliği şöyle anlatmış:

1 1-Kararlı ve iletişim konusunda uzmandırlar Ikwuakor "Birlikte çalıştığım en iyi liderler, liderlikte kararlılığın önemini anlıyorlar, ancak bunun sadece hızlı kararlar almaktan daha fazlasını içerdiğini biliyorlar. Aynı zamanda nasıl iletişim kurdukları ve ardından kararları nasıl eyleme dönüştürdükleri de önemli. Her bir unsur başarı için gerekli" diyor. Ona göre başarılı liderler iyi bilgilendirilmiş şekilde kararlar alıyorlar. Mevcut bilgileri gözden geçirip potansiyel riskleri ve faydaları analiz ederken içgüdülerine de güveniyorlar. Ayrıca kararlarının arkasındaki gerekçeleri aktarıyor, beklenen sonuçları ve ilgili kişiler üzerindeki etkilerini paylaşıyorlar. Yine ona göre iyi bir lider plan oluşturur, sorumlulukları dağıtır, çalışanlara kaynak ve destek sağlar.

2 2. Sürekli olarak kendilerini geliştirmeye çalışırlar Ikwuakor başarılı liderlerin liderliğin sabit değil dinamik bir yapı olduğunu bildiklerini söylüyor ve "Koçluk yaptığım başarılı yöneticiler sadece arkalarına yaslanıp en iyisini ummuyorlar; kendilerine ve gelişimlerine aktif bir şekilde yatırım yapıyorlar. Örneğin, yapay zeka alanındaki gelişmeleri yakından takip eden teknoloji liderleriyle çalışıyorum. Konferanslara katılıyor ve bu alandaki uzmanlarla beyin jimanastiği yapıyorlar. Başarılı finans liderleri seminerlere katılıyor, ekonomi kitaplarına dalıyor ve beyin fırtınası gruplarına katılıyorlar" diyor.

3 3. İlişki kurma konusunda uzmandırlar Sağlıklı bir iş-yaşam entegrasyonunu sürdürmek liderler için en büyük zorluktur. Sıra dışı liderler, çalışanları ve yönetim kurulu üyeleri için uyguladıkları ilkeleri, aileleri ve sevdikleri de dahil olmak üzere kişisel ilişkileri için de uygularlar. Aktif olarak dinler, empati kurar ve onların ihtiyaçlarını ve bakış açılarını anlamak için çaba gösterirler.