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Bir Google yönetici koçuna göre en başarılı liderlerin 4 ortak özelliği

ABD'de yaşayan Google yöneticisi koçu AK Ikwuakor, gözlemlerine göre başarılı yöneticilerin sahip olduğu 4 özelliği sıralıyor.

09 Kasım 2023 | 11:58
Son Güncellenme: 09 Kasım 2023 | 12:36
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Bir Google yönetici koçuna göre en başarılı liderlerin 4 ortak özelliği

AK Ikwuakor "Bir liderin kendinden emin görüntüsünün ardında her zaman pek çok insanın görmediği derin bir insani taraf vardır. Yöneticiler, kamuoyundaki bazı algıların aksine, süper insanlar değildir; onlar da hepimiz gibi yanılabilirler" diyor. Yeni kurulan girişimlerden Google gibi küresel holdinglere kadar liderler ve ekiplerle çalıştığını belirten Ikwuakor, başarılı liderlerin sahip olduğu 4 özelliği şöyle anlatmış:

 

 

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1-Kararlı ve iletişim konusunda uzmandırlar

1-Kararlı ve iletişim konusunda uzmandırlar

Ikwuakor "Birlikte çalıştığım en iyi liderler, liderlikte kararlılığın önemini anlıyorlar, ancak bunun sadece hızlı kararlar almaktan daha fazlasını içerdiğini biliyorlar. Aynı zamanda nasıl iletişim kurdukları ve ardından kararları nasıl eyleme dönüştürdükleri de önemli. Her bir unsur başarı için gerekli" diyor. Ona göre başarılı liderler iyi bilgilendirilmiş şekilde kararlar alıyorlar. Mevcut bilgileri gözden geçirip potansiyel riskleri ve faydaları analiz ederken içgüdülerine de güveniyorlar. Ayrıca kararlarının arkasındaki gerekçeleri aktarıyor, beklenen sonuçları ve ilgili kişiler üzerindeki etkilerini paylaşıyorlar. Yine ona göre iyi bir lider plan oluşturur, sorumlulukları dağıtır, çalışanlara kaynak ve destek sağlar.
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2. Sürekli olarak kendilerini geliştirmeye çalışırlar

2. Sürekli olarak kendilerini geliştirmeye çalışırlar

Ikwuakor başarılı liderlerin liderliğin sabit değil dinamik bir yapı olduğunu bildiklerini söylüyor ve "Koçluk yaptığım başarılı yöneticiler sadece arkalarına yaslanıp en iyisini ummuyorlar; kendilerine ve gelişimlerine aktif bir şekilde yatırım yapıyorlar. Örneğin, yapay zeka alanındaki gelişmeleri yakından takip eden teknoloji liderleriyle çalışıyorum. Konferanslara katılıyor ve bu alandaki uzmanlarla beyin jimanastiği yapıyorlar. Başarılı finans liderleri seminerlere katılıyor, ekonomi kitaplarına dalıyor ve beyin fırtınası gruplarına katılıyorlar" diyor.
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3. İlişki kurma konusunda uzmandırlar

3. İlişki kurma konusunda uzmandırlar

Sağlıklı bir iş-yaşam entegrasyonunu sürdürmek liderler için en büyük zorluktur. Sıra dışı liderler, çalışanları ve yönetim kurulu üyeleri için uyguladıkları ilkeleri, aileleri ve sevdikleri de dahil olmak üzere kişisel ilişkileri için de uygularlar. Aktif olarak dinler, empati kurar ve onların ihtiyaçlarını ve bakış açılarını anlamak için çaba gösterirler.
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4. Dengeli mizaçları vardır ve uzun vadeli düşünürler

4. Dengeli mizaçları vardır ve uzun vadeli düşünürler

Etkisiz liderlere örnek veren Ikwuakor "Bir kurumu yönetmenin veya bir ekibe liderlik etmenin günlük iniş çıkışlarına aşırı tepki verir hale geliyorlar. Kısa vadeli piyasa dalgalanmalarından etkileniyor ya da tepkisel kararlar veriyorlar. Artan kaygı ve tepkisellikleri kurum içinde gereksiz girdap ve panik yaratıyor" diyor. Ona göre başarılı liderler bunun tam tersini yapıyor. Büyük resme odaklanırlar ve kısa vadeli dalgalanmaları atlatarak istikrarlı bir seyir izlerler. Bu nedenle büyük liderler uzun vadeli bir yatırımcı zihniyetine sahiptir.
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