Bir uzmana göre yönetici olarak iş bulma şansını artıran 9 ipucu

Carlson, "Yönetici seviyesinde bir iş bulmak uzun bir süreç gerektirebilir. Kariyerinizde ilerledikçe, rolünüze, maaşınıza ve şirket kültürü ihtiyaçlarınıza uygun bir pozisyon bulmak bir yana, sizin için ideal olma ihtimali olan daha az sayıda fırsat vardır. Mevcut ekonomik iklim de rekabeti daha çetin hale getirdi" diyor.

Ona göre yönetici pozisyonları aslında "gizli iş piyasasının" bir parçası ve nadiren iş ilanlarına yansıyor.

Carlson, "İşlerin yaklaşık %80'inin ağ kurma yoluyla bulunduğu göz önüne alındığında, başarı için en iyi şansınız, işe alım yöneticisinin tanıdığı güvenilir bir meslektaş, arkadaş veya arama profesyoneli gibi bir referans yoluyla olacaktır" diyor.

Peki, örneğin işe alım danışmanlığı yapan bir firmadan, bir 'yetenek avcısının' sizi bulmasını nasıl sağlarsınız? Carlson makalesinde yönetici arama uzmanlarının radarına takılmaya yardımcı olabilecek 9 ipucunu şöyle paylaşmış:

1 1. Arama şirketleri... Carlson, "Hedeflediğiniz arama firmasını ve hangi uygulama alanlarıyla tanındıklarını ve uzmanlaştıklarını anlayın. Ardından, firma içinde uzmanı olduğunuz veya ilgilendiğiniz alanlarda uzmanlaşmış kişileri arayın. Çalıştığım bir alana odaklanıyorsanız sizi ne olursa olsun bilmek isterim. Her zaman harika insanları tanımak isterim ve bu nedenle özgeçmişinizi veritabanımıza eklerim" diyor. Carlson'un önerisine göre CV'nizin işe alım danışmanlığı yapan firmaların CV havuzunda olması önemli.

2 2. LinkedIn profilinizi güncel tutun Carlson, "Özgeçmişinizin, ve Linkedin profilinizin güncel olduğundan emin olun. İşverenlerin %75'inden fazlası LinkedIn'e güveniyor. Bütün gün masalarımızda özgeçmişler var ve bu sizin öne çıkmanız için ilk şansınız" diyor. Ona göre özgeçmiş bir işe alım uzmanına çekici gelmiyorsa, biyografiniz güncellenmediyse veya sosyal medya profiliniz olumsuz ışık saçıyorsa, bir işe alım uzmanı size daha fazla zaman ayırmaz.

3 3. Başarılar... Carlson, en çok sonuçlarla ilgilendiğini söylüyor, bu nedenle bir e-postada uzun bir biyografi yerine bir vaka geçmişini görmeyi önemsiyor; "Birlikte çalıştığın herkese nasıl fayda sağladığını anlamama yardım et" diyor. Ayrıca STAR metodunu da öneriyor. STAR 4 temel kavramın kısaltmasıdır. Situation (Durum), Task (Görev), Action (Eylem), Result (Sonuç). Carlson şu örneği veriyor: "Sizi Pazarlama Direktörü olarak işe aldılar, ekibi yeniden oluşturdunuz, insanları daha iyi rollere getirdiniz ve altı ay sonra şirketin rakamları yükseldi. Ben en çok sonuçlarla ilgileniyorum, hedeflediğiniz şirketler de öyle"

4 4. Sosyal ve insani becerileri de ekleyin Carslon, günümüz iş dünyasında özellikle liderlik pozisyonlarında sosyal ve insani becerilerin önemli olduğunu söylüyor: "İşe alım profesyonelleri iletişim, liderlik, takım çalışması, kişilerarası beceriler ve nasıl uyum sağladığınız ile gerçekten ilgilenirler. Adayların ve liderlerin esnekliği, empatiyi, çeşitliliği ve kapsayıcılığı benimsemelerini istiyoruz"

5 5. Seyahat etme, hibrit modelde çalışma veya bir ofiste olma isteğiniz konusunda net olun "Daha fazla şirket evden çalışmak yerine ofis içi veya hibrit roller arıyor. Hedeflediğiniz şirketlerin bulunduğu şehirde yaşamıyorsanız, seyahat etmeye; genel merkeze veya uydu ofislere daha yakın bir yere taşınmaya istekli olduğunuzu belirtin"

6 6. Görünürlüğünüzü artırın LinkedIn'inizi güncellemenin yanı sıra podcastler, makaleler gibi paylaşımlarla hedef topluluklardaki görünürlüğünüzü artırın. Ayrıca başarıları vurgulamak, fark edilme olasılığınızı artırır. Carlson, üzerinde çalıştığı bir pozisyonla eşleşen beceri setine sahip, sonuç alabilen, mükemmel sosyal becerilere sahip ve güncelliğini koruyan bir aday görürse bu kişinin öne çıkacağını söylüyor.

7 7. Ağ kurun "Network oluşturmak yalnızca tanıdığınız herkesle konuşmak ve olabildiğince çok insanla tanışmak anlamına gelmez. Bunun yerine yönlendirilmenize yardımcı olabilecek meslektaşlarınız ve arkadaşlarınızla ağlar kurun. Linkedin'den bu şekilde yararlanabilirsiniz". Carlson'a göre sektörünüz genelinde etkili bir ağ oluşturmak, fark edilme şansınızı artırabilir.

8 8. Spesifik ve basit olun Carlson, "İşverenleri ve şirketleri hedeflerken, e-postaları kısa tutun ve özellikle hangi konuda en iyi olduğunuzu; mevcut ve geçmiş pozisyonlarınızda nasıl mükemmelleştiğinizi açıklayın. E-postanızı okuyorsam, size 60 saniye ila 2 dakika vereceğim, bu nedenle bu noktaları mümkün olduğunca açık ve öz bir şekilde belirttiğinizden emin olun" diyor.