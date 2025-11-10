DAPEK’te 2 milyar dolara polipropilen tesisi kuruyor

Rönesans Holding 2024 yılını yarısı yurt dışından olmak üzere 4 milyar Euro ciro ile kapattı.

Büyüme yolunda yatırımlarına devam eden Rönesans’ın, Adana’da, Ceyhan Polipropilen (PP) Üretim Tesisi ve Sıvı Yük Terminali’nden oluşan toplam 2 milyar dolarlık yatırımı hızla ilerliyor. Yaklaşık bir yıl önce başlayan ve 2027 sonunda devreye alınacak tesis, petrokimya alanında dışa bağımlılığı azaltırken, Türkiye’nin cari dengesine yıllık 300 milyon dolar katkı sağlayacak. Grubun yeni dönem hedeflerine ve bu yatırıma ilişkin son bilgileri paylaşan Rönesans Holding Onursal Başkanı Dr. Erman Ilıcak başlıklar halinde şu değerlendirmelerde bulundu.

YABANCI ORTAKLARIMIZ VAR

Yatırımlarımızı ülkemize getirdiğimiz yabancı sermaye ve uluslararası finansman ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Başarı modelimiz inovasyon, geliştirme ve iş ortaklıkları üzerine kurulu. Bu modelin en yeni örneğini Ceyhan’da hayata geçiriyoruz. 1,3 milyar doları uluslararası finansman olmak üzere 2 milyar dolarlık bu yatırımla 472,5 bin ton kapasiteli bir polipropilen üretim tesisi ve sıvı yük terminali kuruyoruz. PDHPP tesisi için Cezayirli Sonatrach, sıvı yük terminali için Norveçli Stolt-Nielsen ile ortaklık kurduk. Ortaklarımızla birlikte 700 milyon dolar öz sermaye yatırımı yaptık. Proje kapsamında 12 farklı milletten, 30’dan fazla firmayla birlikte çalışıyoruz.”

DAPEK’TE YATIRIM BÜYÜKLÜĞÜ 15-20 MİLYAR DOLARI BULUR

“PP tesisimizin de içinde yer alacağı Doğu Akdeniz Petrokimya Kümelenmesi ve Limanı (DAPEK), Türkiye’nin en büyük endüstri bölgelerinden birine dönüşme potansiyeline sahip. Biz bir ‘altyapı belediyesi’ gibi elektrik, doğalgaz, su, tren yolu bağlantısı gibi kritik altyapılar oluşturulmasına öncülük ediyoruz. Ayrıca endüstri bölgesine 1 ila 1,5 milyar dolar arasında ek yatırım yapmak üzere fizibilite çalışmalarına da başladık. Türkiye’nin bu stratejik endüstri bölgesinde yatırım yapmak isteyen herkes için kapımız açık. DAPEK’i 15 ila 20 milyar dolar büyüklüğünde bir endüstri bölgesine dönüşmeyi amaçlıyoruz. Altyapısı, lojistik imkanları, teknolojisi, hatta teşvik imkanlarıyla hazır bir bölge… Yatırımcıların uzaklara bakmalarına gerek yok. Bu işi, küresel iş ortaklarıyla birlikte beraber büyüteceğiz. Bu bölge, Adana ve çevresi başta olmak üzere Türkiye’nin petrokimyada üretim ve istihdam üssüne dönüşsün.

SAĞLIK ALININDA KAZAKİSTAN’A GİRDİK

Rönesans, Türkiye’nin sağlık dönüşümünde en büyük oyunculardan. Toplam 18 şehir hastanesinin 6’sı Rönesans tarafından Meridiam, Sojitz, Samsung C&T gibi ortaklarla yürütüldü. Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz şehir hastaneleri, deprem ve pandemi dönemlerinde ne kadar stratejik ve hayati yatırımlar olduğunu bir kez daha gösterdi. Sağlıkta getirdiğimiz mühendislik ve finansman standartlarını bugün Kazakistan’a taşıdık. Farklı bölgelerde de bunun model olacağına inanıyoruz.

GLOBAL ORTAKLIK STRATEJİSİ

Başarı modelimiz inovasyon, geliştirme ve iş ortaklıkları üzerine kurulu. Bunun onlarca örneği var. En başta Dünya Bankası iştiraki IFC, holdingimize ortak olarak bize güvenini gösterdi. Singapurlu GIC, gayrimenkul şirketimize ortak oldu. Ticari gayrimenkul alanında, Türkiye’nin en büyük yatırım platformunu oluşturduk. Bu şirketimizi geçen yıl halka arz ettik. Sağlık yatırımlarımızda Japon Sojitz, Koreli Samsung C&T ve Fransız Meridiam ile birlikteyiz. Enerji tarafında ise TotalEnergies bizimle ortak.

Rakamlarla Ceyhan Yatırımı

Toplam yatırım: 2 milyar $

Finansman: 1,3 milyar $ uluslararası, 700 milyon $ özsermaye

Kapasite: 472.500 ton/yıl (Türkiye PP talebinin ~%17’si)

Devreye alma: 2027 sonu

Cari denge etkisi: 300 milyon $/yıl katkı

RAKAMLARLA RÖNESANS HOLDİNG

2024 cirosu: 4 milyar Euro

2024 yurtdışı gelir: 2 milyar Euro

İstihdam: 32 yıl, 30+ ülke, 35 bin doğrudan çalışan (70.000 dolaylı istihdam)

Uluslararası müteahhitlik sırası: Dünyada ilk 50, Avrupa’da ilk 10

Türkiye’de yatırımlar: 10 milyar $+ (bugüne kadar), yıl içinde 14 milyar dolar olacak