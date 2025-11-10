ARA
DOLAR
42,23
0,06%
DOLAR
EURO
48,82
0,02%
EURO
GRAM ALTIN
5544,96
2,11%
GRAM ALTIN
BIST 100
10809,34
-1,05%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın haftaya hareketli başladı: Kilogram fiyatı yükseldi

Altın haftaya hareketli başladı: Kilogram fiyatı yükseldi

Altın haftaya hızlı bir giriş yaptı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 5 milyon 740 bin liraya yükseldi.


Altın haftaya hareketli başladı: Kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 478 bin lira, en yüksek 5 milyon 740 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,1 artışla 5 milyon 740 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı önceki işlem gününü 5 milyon 624 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 507 milyon 589 bin 248,74 lira, işlem miktarı ise 2 bin 71,59 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 14 milyar 102 milyon 567 bin 889,49 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler ile Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altın haftaya hareketli başladı: Kilogram fiyatı yükseldi-1
 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL