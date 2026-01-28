Çobanlıktan işletmeciliğe: Kayak sporu istihdam ve gelir kapısı oldu

İşletme sahibi 48 yaşındaki Mutlu Menderes Erdal ise çocukluğunda kayak yapmayı öğrendiğini dile getirerek, "Davraz Kayak Merkezi kurulduğundan beri bu işin içindeyiz. Yaklaşık 15 yıldır sektördeyim. Kayak, ailemiz için ve çevre köylerdeki bizim gibi aileler için önemli bir gelir kapısı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Erdal, kayak ve snowboard kıyafetleri ile ekipman kiralama ücretlerinin günlük ortalama 1200 lira civarında olduğunu, her yaş ve bedene uygun ekipman sunduklarını anlatarak, kayak yapmaya gelen misafirlere annesi tarafından çay ve fırında közlenmiş patates ikram edildiğini söyledi.

Kayak sporunun bölgede yaygınlaşmasıyla kayak odaları da özellikle hafta sonları gençler ve öğrenciler için ek gelir kapısı oldu.

Bu işletmelerden birinde çalışan Fevziye Nalçacı, Davraz Kayak Merkezi'nin köyler için büyük fırsat sunduğunu dile getirdi.

Hafta sonları kayak odalarında çalıştığını ifade eden Nalçacı, "Gelen müşterilerin ihtiyaçlarına göre hizmet veriyoruz. Kayak merkezinin bölgemiz için önemi büyük. Köyümüzde ve çevre köylerde birçok kişi için ek gelir ve istihdam sağlıyor." dedi.