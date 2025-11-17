DSİ personel alımı başvuruları ne zaman? DSİ 1389 işçi alımı şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1389 personel alımı yapılacağını duyurmasıyla birlikte, adaylar başvurulara ilişkin detayları merak ediyor.
DSİ 1.389 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatına toplam 1389 personel alımı gerçekleştireceği kesinleşti.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatına yapılacak olan 1389 personel alımı için merakla beklenen başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Başvuru takviminin ve detaylı alım kılavuzunun ilerleyen günlerde DSİ'nin resmi internet sitesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı kanalları üzerinden duyurulması bekleniyor.
DSİ 1389 Personel Alımı Dağılımı
Alım, noter kurasıyla ve sınavla olmak üzere iki farklı yöntemle yapılacaktır:
1. Noter Kurasıyla Alınacak İşçiler (1305 Kişi)
Bakan Yumaklı'nın paylaştığı grafiğe göre, toplam 1305 işçi farklı branşlarda noter kurasıyla istihdam edilecektir:
210: Usta Yardımcısı
154: Aşçı Yardımcısı
154: Şoför
140: Düz İşçi
116: Bakımcı-Yağcı
105: Sürveyan
69: Sondaj İşçisi
66: Treyler Operatör Yardımcısı
64: Laborant Yardımcısı
59: Teknisyen
58: Topoğraf
44: Bekçi
19: Su Dağıtım Teknisyeni
15: Akaryakıtçı
13: Hidrolog Yardımcısı
7: Jeofizik Teknisyeni
5: Alet Operatörü
2: Teknik Ressam, Pompaj İstasyonu Operatörü
1'er: Döşemeci Yardımcısı, Fotoğrafçı, Kompresör Operatörü