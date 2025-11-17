DSİ personel alımı başvuruları ne zaman? DSİ 1389 işçi alımı şartları neler?

DSİ 1.389 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatına toplam 1389 personel alımı gerçekleştireceği kesinleşti.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatına yapılacak olan 1389 personel alımı için merakla beklenen başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Başvuru takviminin ve detaylı alım kılavuzunun ilerleyen günlerde DSİ'nin resmi internet sitesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı kanalları üzerinden duyurulması bekleniyor.