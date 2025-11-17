ARA
  Anasayfa
  Eğitim
  • 2026 KPSS ne zaman? KPSS 2026 sınavı başvurusu ne zaman yapılacak?

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi), 2026 yılında uygulanacak olan sınavların tarihlerini içeren 2026 Yılı Sınav Takvimi'ni yayımlandı. Takvime göre, milyonlarca adayı ilgilendiren bazı kritik sınavların tarihleri netleşti. Peki 2026 KPSS ne zaman? KPSS 2026 sınavı başvurusu ne zaman yapılacak?


Kamu kurumlarında memuriyet hedefleyen yüz binlerce adayı yakından ilgilendiren 2026 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) tarihleri, ÖSYM'nin yayımladığı 2026 Sınav Takvimi ile belli oldu.  

 

2026 KPSS Tarihleri 

Sınav OturumuTarih
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür)6 Eylül 2026 Pazar
KPSS Lisans (Alan Bilgisi)12 – 13 Eylül 2026 (Cumartesi/Pazar)
KPSS Ortaöğretim25 Ekim 2026 Pazar

Başvuru ve Sonuç Tarihleri

Sınav TürüBaşvuru TarihleriSonuç Açıklama Tarihi
KPSS Lisans ve Alan Bilgisi1 – 13 Temmuz 20267 Ekim 2026
KPSS Ortaöğretim2 – 10 Eylül 202619 Kasım 2026

Adayların, tüm bu takvimi dikkate alarak sınav hazırlıklarını ve başvuru süreçlerini planlamaları gerekmektedir.

Diğer Önemli 2026 ÖSYM Sınav Tarihleri

Sınav AdıTarih
MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı)1 Mart 2026 Pazar
DGS (Dikey Geçiş Sınavı)19 Temmuz 2026 Pazar
