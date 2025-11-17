2026 KPSS ne zaman? KPSS 2026 sınavı başvurusu ne zaman yapılacak?

Kamu kurumlarında memuriyet hedefleyen yüz binlerce adayı yakından ilgilendiren 2026 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) tarihleri, ÖSYM'nin yayımladığı 2026 Sınav Takvimi ile belli oldu.
2026 KPSS Tarihleri
|Sınav Oturumu
|Tarih
|KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür)
|6 Eylül 2026 Pazar
|KPSS Lisans (Alan Bilgisi)
|12 – 13 Eylül 2026 (Cumartesi/Pazar)
|KPSS Ortaöğretim
|25 Ekim 2026 Pazar
Başvuru ve Sonuç Tarihleri
|Sınav Türü
|Başvuru Tarihleri
|Sonuç Açıklama Tarihi
|KPSS Lisans ve Alan Bilgisi
|1 – 13 Temmuz 2026
|7 Ekim 2026
|KPSS Ortaöğretim
|2 – 10 Eylül 2026
|19 Kasım 2026
Adayların, tüm bu takvimi dikkate alarak sınav hazırlıklarını ve başvuru süreçlerini planlamaları gerekmektedir.