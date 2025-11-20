DSİ personel alımı başvurusu ne zaman bitecek? İŞKUR DSİ işçi alımı kadro dağılımı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından duyurulan ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapılacak olan 1.389 kişilik sürekli işçi alımına ait başvuru kılavuzu yayımlandı.
Başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte hem genel ve özel şartlar hem de alım yapılacak kadrolar ve yöntemler netlik kazandı.
DSİ Personel Alımı Başvuru Tarihleri
Başvuru Tarihleri: İlanlar, 17 Kasım 2025 tarihinde başlayıp, 21 Kasım 2025 tarihinde sona erecektir.
Başvuru Süresi: Başvurular için adaylara yalnızca 5 günlük bir süre tanınmıştır.
Başvuru Kanalı: Tüm başvurular, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet sayfası olan www.iskur.gov.tr üzerinden online olarak yapılacaktır.
DSİ Sürekli İşçi Alımı Genel Başvuru Şartları
DSİ personel alımında adayların sağlaması gereken başlıca genel şartlar şunlardır:
Yasal Şartlar: 2527 sayılı Kanun hükümleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki (A) bendinin (1), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
Yaş ve Güvenlik: 18 yaşını tamamlamış olmak, terör örgütleriyle eylem birliği/irtibatı bulunmamak ve arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engel hali bulunmamak.
Adli Durum: Affa uğramış olsa bile, Devletin güvenliğine, Anayasal düzene, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
Mevcut Durum: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
DSİ Personeli: Hâlihazırda DSİ merkez veya taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda görev yapanların müracaat yapmaması (yapmaları halinde atamaları yapılmayacaktır).
Sınırlandırma: Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
Takvim ve Evrak Teslim Süreci
Evrak Teslimi Zorunlu Olanlar: İlanda yer alan şartları sağlayan adaylar, noter kurasına dahil edilmek üzere evrak kontrolüne tabi tutulacaktır.
Evrak Teslim Tarihleri: Adayların, 08.12.2025 – 19.12.2025 tarihine kadar ilanın genel ve özel şartlarında istenilen evrakları ilgili Bölge Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar evrak teslim etmeyenler noter kurasına dahil edilmeyecektir.
Evrak Kontrolü: Kontrol süreci 22.12.2025 – 22.02.2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Kadro Dağılımı ve Sınav Detayları
|Yöntem
|Belirlenen Kadrolar
|Süreç Detayı
|Doğrudan Noter Kurusu (1.305 kişi)
|Teknisyen (çeşitli branşlar), Aşçı Yardımcısı, Pompaj İstasyonu Operatörü, Laborant Yardımcısı, Bekçi, Sürveyan, Düz İşçi, Şoför, Topoğraf vb.
|Evrak kontrolü sonrası şartları sağlayanlar doğrudan kuraya katılır.
|Sınav Yöntemi (84 kişi)
|Operatörler (Ekskavatör, Dozer, Beko Loder, Yükleyici, Vinç, Greyder, Forklift)
|Mesleki bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sınava tabi tutulur. Başarılı sayılmak için sınav komisyonu üyelerinin puan ortalamasının en az 60 olması şarttır.
Önemli Diğer Şartlar
Deneme Süresi: İşe alınacak işçiler dört aylık deneme süresine tabi tutulacak, başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
Sağlık Raporu: Atamaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenecektir.
Psikoteknik Raporu: Şoför ve çeşitli Operatör kadrolarına atanacaklardan Psikoteknik raporu istenecektir.
Nakil Yasağı: Kuruma ataması yapılan personel, 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunmayacaktır.
DSİ kura çekimi ne zaman?
Kura Yeri ve Saati: Kura çekiminin yapılacağı yer ve saat ile ilgili kesin bilgiler, alımı gerçekleştirecek olan Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.
Tebligat: Adayların adreslerine yazılı bildirim (tebligat) yapılmayacaktır. Bu nedenle, adayların ilanları Bölge Müdürlüklerinin web siteleri üzerinden aktif olarak takip etmeleri gerekmektedir.