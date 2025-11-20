DSİ personel alımı başvurusu ne zaman bitecek? İŞKUR DSİ işçi alımı kadro dağılımı

DSİ Sürekli İşçi Alımı Genel Başvuru Şartları

DSİ personel alımında adayların sağlaması gereken başlıca genel şartlar şunlardır:

Yasal Şartlar: 2527 sayılı Kanun hükümleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki (A) bendinin (1), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

Yaş ve Güvenlik: 18 yaşını tamamlamış olmak, terör örgütleriyle eylem birliği/irtibatı bulunmamak ve arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engel hali bulunmamak.

Adli Durum: Affa uğramış olsa bile, Devletin güvenliğine, Anayasal düzene, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Mevcut Durum: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

DSİ Personeli: Hâlihazırda DSİ merkez veya taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda görev yapanların müracaat yapmaması (yapmaları halinde atamaları yapılmayacaktır).

Sınırlandırma: Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

Takvim ve Evrak Teslim Süreci

Evrak Teslimi Zorunlu Olanlar: İlanda yer alan şartları sağlayan adaylar, noter kurasına dahil edilmek üzere evrak kontrolüne tabi tutulacaktır.

Evrak Teslim Tarihleri: Adayların, 08.12.2025 – 19.12.2025 tarihine kadar ilanın genel ve özel şartlarında istenilen evrakları ilgili Bölge Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar evrak teslim etmeyenler noter kurasına dahil edilmeyecektir.

Evrak Kontrolü: Kontrol süreci 22.12.2025 – 22.02.2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Kadro Dağılımı ve Sınav Detayları