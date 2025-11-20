ARA
2026 yılı yaklaşırken en çok merak edilen dini bayram ve resmi tatil tarihleri netleşti. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramlarının günlere denk gelişi, uzun tatil planları yapmak isteyenler için büyük önem taşıyor. Peki 2026 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? Ramazan Bayramı tatili tarihleri


İslam aleminin manevi yolculuğunun zirvesi olan Ramazan ayı ve ardından gelen Ramazan Bayramı'nın 2026 yılı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvimle kesinleşti. 

2026 yılı Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) tarihleri kesinleşti.. Bayramın hafta sonu ile birleşmesi, tatil planları için oldukça uygun bir uzun hafta sonu fırsatı yaratmaktadır.

2026 Ramazan Bayramı takvimi

GünTarihAçıklama
Arife19 Mart 2026Perşembe (Yarım Gün Tatil)
1. Gün20 Mart 2026Cuma
2. Gün21 Mart 2026Cumartesi
3. Gün22 Mart 2026Pazar

Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Başlangıç (İlk Oruç Günü): 19 Şubat 2026 Perşembe

Bitiş (Son Oruç Günü ve Arife): 19 Mart 2026 Perşembe

19 Mart Perşembe günü aynı zamanda Ramazan Bayramı Arifesi olup, 20 Mart Cuma günü ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü başlayacaktır.

 

0
