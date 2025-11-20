2026 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? Ramazan Bayramı tatili tarihleri

İslam aleminin manevi yolculuğunun zirvesi olan Ramazan ayı ve ardından gelen Ramazan Bayramı'nın 2026 yılı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvimle kesinleşti.
2026 yılı Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) tarihleri kesinleşti.. Bayramın hafta sonu ile birleşmesi, tatil planları için oldukça uygun bir uzun hafta sonu fırsatı yaratmaktadır.
2026 Ramazan Bayramı takvimi
|Gün
|Tarih
|Açıklama
|Arife
|19 Mart 2026
|Perşembe (Yarım Gün Tatil)
|1. Gün
|20 Mart 2026
|Cuma
|2. Gün
|21 Mart 2026
|Cumartesi
|3. Gün
|22 Mart 2026
|Pazar
Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
Başlangıç (İlk Oruç Günü): 19 Şubat 2026 Perşembe
Bitiş (Son Oruç Günü ve Arife): 19 Mart 2026 Perşembe
19 Mart Perşembe günü aynı zamanda Ramazan Bayramı Arifesi olup, 20 Mart Cuma günü ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü başlayacaktır.