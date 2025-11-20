OGM personel alımı başvuruları ne zaman? OGM 496 sözleşmeli personel alımı şartlar neler?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından yapılan duyuruya göre, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde hem merkez hem de taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 496 sözleşmeli personel alınacak.
2025 OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından gerçekleştirilecek 496 sözleşmeli personel alımına ilişkin resmi ilan, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Başlangıç Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe (Bugün itibarıyla başvurular başladı)
Bitiş Tarihi: 4 Aralık 2025 Perşembe
Adayların, 4 Aralık 2025 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları ve KPSS (B) puan sıralamasıyla yapılacak değerlendirme için gerekli şartları sağladıklarından emin olmaları gerekmektedir.
OGM 496 Personel Alımı Kadro Dağılımı
|Mezuniyet Düzeyi
|Kadro Unvanı
|Alım Sayısı
|Toplam
|Lisans
|Mühendis
|20
|57
|Büro Personeli
|30
|Avukat
|4
|Biyolog
|2
|Diyetisyen
|1
|Ön Lisans
|Laborant
|1
|3
|Tekniker
|2
|Ortaöğretim
|Koruma ve Güvenlik Görevlisi
|1
|436
|Şoför-Operatör
|296
|Garson
|2
|Bulaşıkçı
|2
|Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv, Bakım İşleri Görevlisi
|135
|GENEL TOPLAM
|496
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı sürecinin sonunda, başvuru sonuçlarının ve atamaya hak kazanan adaylara ilişkin duyuruların yayımlanacağı kanallar kesinleşmiştir.
Sonuç Kanalları: Adaylara ilişkin tüm sonuçlar, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı ile birlikte Genel Müdürlüğün resmi internet adresi olan www.ogm.gov.tr üzerinden eş zamanlı olarak yayımlanacaktır.
Tebligat: Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.