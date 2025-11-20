Elon Musk, Çarşamba günü "ABD-Suudi Yatırım Forumu 2025"e katılarak, "Yapay zeka ve insansı robotlar yoksulluğu gerçekten ortadan kaldıracak" dedi.

"Herkesi zengin etmenin tek bir yolu vardır"



Focus Online'da yer alan habere göre; Elon Musk, robotik ve yapay zekanın iş dünyası üzerindeki uzun vadeli etkisi sorulduğunda, "Yapay zeka ve insansı robotlar gerçekten de yoksulluğu ortadan kaldıracak. Ve Tesla onları üreten tek şirket olmayacak. Tesla'nın bu konuda öncü olacağını düşünüyorum, ancak insansı robotlar üreten başka birçok şirket de olacak. Ancak herkesi zengin etmenin temelde tek bir yolu var, o da yapay zeka ve robotik. Ve yapay zekadan bahsetmeden robotikten bahsedemeyiz" cevabını verdi.

10-20 YIL İÇİNDE ÇALIŞMAK İSTEĞE BAĞLI OLACAK



Musk, çalışmanın 10 ila 20 yıl içinde isteğe bağlı hale gelebileceğini, o zaman video oyunları oynamak veya spor yapmakla karşılaştırılabileceğini söyledi. Tesla CEO'su ayrıca, gelecekte paranın artık bir rol oynamayacağını da belirtti.

“Benim öngörüm, çalışmanın isteğe bağlı hâle geleceği yönünde” diyen Musk şöyle devam etti: “Bu, spor yapmak ya da video oyunu oynamak gibi olacak… Marketten sebze alabilirsiniz ya da bahçenizde yetiştirebilirsiniz. Bahçede yetiştirmek çok daha zor ama bazı insanlar sevdiği için yapıyor. İş de böyle olacak — isteğe bağlı.”

Araştırmalar, yapay zekanın yoksullukla mücadeleye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ancak, teknolojinin tek başına sorunu çözebileceğine dair kanıtlar hâlâ yetersiz.