ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından uygulanacak olan 2026 Kamu Personeli Seçme Sınavları (KPSS) için takvim netleşmiş ve başvuru ile sınav tarihleri belli oldu. Peki KPSS 2026 başvuruları ne zaman yapılacak? 2026 Lise, Ön Lisans, Lisans KPSS sınav tarihleri


KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2026 yılı takvimi ÖSYM tarafından açıklandığı için, sınava girecek tüm adayların hazırlıklarını ve başvuru süreçlerini bu takvime göre titizlikle planlamaları büyük önem taşıyor. 

 2026 KPSS Başvuru Tarihleri

ÖSYM'nin paylaştığı takvime göre, 2026 yılı KPSS sınavlarının başvuru tarihleri de netleşti. Adayların sınavlara girebilmek için belirtilen bu tarihler arasında başvurularını tamamlamaları gerekmektedir:

Sınav DüzeyiBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
KPSS Lisans1 Temmuz 202613 Temmuz 2026
KPSS Ön Lisans29 Temmuz 202610 Ağustos 2026
KPSS Ortaöğretim27 Ağustos 20268 Eylül 2026

 

2026 KPSS Sınav Takvimi

Sınav AdıTarih
EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)19 Nisan 2026
2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür)6 Eylül 2026
2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. Gün12 Eylül 2026
2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. Gün13 Eylül 2026
KPSS Ön Lisans4 Ekim 2026
KPSS Ortaöğretim25 Ekim 2026
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT)1 Kasım 2026

 

2026 KPSS Sonuç Açıklama Tarihleri

2026 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) takvimindeki son aşama olan sonuç açıklama tarihleri de ÖSYM tarafından belirlendi. Adayların uzun hazırlık sürecinin ardından bekleyişleri bu tarihlerde sona erecek.

İşte 2026 KPSS ve ilgili sınavların sonuç açıklama tarihleri:

Sınav AdıSonuç Açıklama Tarihi
EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)14 Mayıs 2026
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi)7 Ekim 2026
KPSS Ön Lisans30 Ekim 2026
KPSS Ortaöğretim19 Kasım 2026
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT)25 Kasım 2026
