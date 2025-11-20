KPSS 2026 başvuruları ne zaman yapılacak? 2026 Lise, Ön Lisans, Lisans KPSS sınav tarihleri

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2026 yılı takvimi ÖSYM tarafından açıklandığı için, sınava girecek tüm adayların hazırlıklarını ve başvuru süreçlerini bu takvime göre titizlikle planlamaları büyük önem taşıyor.
2026 KPSS Başvuru Tarihleri
ÖSYM'nin paylaştığı takvime göre, 2026 yılı KPSS sınavlarının başvuru tarihleri de netleşti. Adayların sınavlara girebilmek için belirtilen bu tarihler arasında başvurularını tamamlamaları gerekmektedir:
|Sınav Düzeyi
|Başlangıç Tarihi
|Bitiş Tarihi
|KPSS Lisans
|1 Temmuz 2026
|13 Temmuz 2026
|KPSS Ön Lisans
|29 Temmuz 2026
|10 Ağustos 2026
|KPSS Ortaöğretim
|27 Ağustos 2026
|8 Eylül 2026
2026 KPSS Sınav Takvimi
|Sınav Adı
|Tarih
|EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)
|19 Nisan 2026
|2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür)
|6 Eylül 2026
|2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. Gün
|12 Eylül 2026
|2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. Gün
|13 Eylül 2026
|KPSS Ön Lisans
|4 Ekim 2026
|KPSS Ortaöğretim
|25 Ekim 2026
|KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT)
|1 Kasım 2026
2026 KPSS Sonuç Açıklama Tarihleri
2026 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) takvimindeki son aşama olan sonuç açıklama tarihleri de ÖSYM tarafından belirlendi. Adayların uzun hazırlık sürecinin ardından bekleyişleri bu tarihlerde sona erecek.
İşte 2026 KPSS ve ilgili sınavların sonuç açıklama tarihleri:
|Sınav Adı
|Sonuç Açıklama Tarihi
|EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)
|14 Mayıs 2026
|KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi)
|7 Ekim 2026
|KPSS Ön Lisans
|30 Ekim 2026
|KPSS Ortaöğretim
|19 Kasım 2026
|KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT)
|25 Kasım 2026