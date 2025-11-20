Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Evlenecek çiftlere destek tutarı artırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu" kapanış oturumunda önemli açıklamalarda bulundu. Yılbaşı itibarıyla evlenecek gençlere daha yüksek tutarda destek vereceklerini ifade eden Erdoğan, "Doğum yardımlarımıza da aynı şekilde ivme kazandırdık." ifadelerini kullandı.

"Evlenecek gençlere daha yüksek tutarlarda destek vereceğiz"

Evlenecek gençlere faizsiz kredi desteği sunduklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlenecek gençlere yılbaşından itibaren daha yüksek tutarlarsa destek vereceklerini ifade etti:

"2025 senesini aile yılı ilan ettik. Evlilik öncesi eğitim, aile eğitimi ve aile danışmanlık hizmetlerini devreye aldık. 81 ilimizi kapsayan aile ve gençlik fonunu hayata geçirdik ve dünya evine girecek gençlerimize faizsiz kredi desteği sunduk. Şu ana kadar bu krediyi almaya hak kazanan çiftlerimizin sayısı 62 bini geçti. Gelir kriterinde yeni ve kolaylaştırıcı düzenlemeler yaptık. Destek tutarını ise 150 bin liradan 200-250 bin lira seviyesine yükselttik. Evlenecek gençlerimize inşallah yılbaşından itibaren daha yüksek tutarda destekler vereceğiz."

"Doğum yardımlarına ivme kazandırdık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum yardımlarına da ivme kazandırdıklarını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

Doğum yardımlarımıza da aynı şekilde ivme kazandırdık. Çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için 5 yaşını tamamlayıncaya kadar aylık bin 500 lira üçüncü ve sonraki çocuklar için de 5 yaşını dolduruncaya kadar aylık 5 bin lira doğum yardımı yapıyoruz. 2026-2035 yılları arasını kapsayan dönemi, önümüzdeki on seneyi ‘Aile ve Nüfus On Yılı’ olarak ilan ettik. ‘Türkiye Yüzyılı’ hedeflerimiz doğrultusunda tüm bu çalışmaları inşallah daha da etkin ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Engelli kardeşlerimizden yaşlılarımıza, çocuklarımızdan ebeveynlerimize, aile ve toplum hizmetlerimize çok daha yüksek bir şuurla faaliyetlerimize devam edeceğiz."