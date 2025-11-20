Maysarah Mahmoud Salim Eid, ellerinde ön bir listenin mevcut olduğunu ancak bunu henüz sonuçlanmadığını dile getirerek, tüm roadshowları tamamladıklarında bu listede yer alan firmalarla son mutabakatı gerçekleştireceklerini söyledi.

Eid, 2030’a kadar 54 milyar dolarlık proje gerçekleştireceklerini aktararak, "2040 yılına kadar bu bütçenin 2 katına çıkmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kamu özel ortaklığı şeklinde gerçekleşecek işbirliklerinde hem yatırım fonu getirilmesini beklediklerini hem de firmaların mühendislik hizmetlerinden yararlanmak istediklerini vurgulayan Eid, "Özellikle de köprü ve tüneller gibi Abu Dabi’yi kendi bölgesinde diğer adalara bağlayabilecek ulaşım altyapıları konusunda 70 milyar dirhemlik bir bütçeye sahibiz. Projelerimiz 2040 hedeflerimizle uyumlu şekilde." değerlendirmesinde bulundu.