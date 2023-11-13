Dünyanın en iyileri bu ülkelere akın ediyor: Zirve 10 yıldır değişmedi, Türkiye kaçıncı sırada?

İşletme okulu INSEAD tarafından hazırlanan 2023 Küresel Yetenek Rekabet Gücü Endeksi açıklandı. Yıllık rapor 134 ülkenin yeteneklerini nasıl çektiğini, büyüttüğünü ve elinde tuttuğunu ölçüyor.

Avrupa ülkeleri ilk 25'teki liderliğini sürdürüyor. Japonya ilk kez ilk 25'ten çekilerek yerini Güney Kore'ye bıraktı.

Rapora göre ilk on ülke son on yılda sabit kalırken, İsviçre ve Singapur sürekli olarak "açık ara lider" olarak listelerin başında yer aldı.

Raporda, "Geçtiğimiz on yıl boyunca, bir ülkenin zenginliği ile yetenek rekabetçiliği arasında sarsılmaz bir bağ olduğunu gördük; daha zengin ekonomiler daha yoksul ekonomileri gölgede bırakmaya devam ediyor" denildi.

Ticaret, yatırım ve siyaset alanlarındaki belirsizlikler ve uluslararası gerilimler devam ettikçe, ülkelerin yetenekler için rekabetin önümüzdeki on yıl içinde daha da şiddetleneceği kaydedildi.

"Yetenek savaşlarının azalmasından ziyade artmasını bekleyebiliriz" denilen raporda, yaşam kalitesi ve sürdürülebilirliğin, kendilerini yetenek merkezi olarak konumlandıran ülkeler için "kritik bir varlık" olacağı belirtildi.

Çeşitli sektörlerde yapay zekanın ortaya çıkmasının yetenek eşitsizliğini daha da kötüleştirebileceğine vurgu yapılan raporda "Çalışma dünyası, genç nesillerin gelişen beklentileri, yeni ekonomik modeller ve yapay zeka gibi gelişen teknolojilerin etkisiyle daha da dönüşecek." ifadelerine yer verildi.

İşte dünyanın en yetenekli rekabetçi ülkeleri...

1 İsviçre

2 Singapur

3 ABD

4 Danimarka

5 Hollanda

6 Finlandiya

7 Norveç

8 Avustralya

9 İsveç

10 Birleşik Krallık

11 Lüksemburg

12 İrlanda

13 Kanada

14 Almanya

15 İzlanda