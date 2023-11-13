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Dünyanın en iyileri bu ülkelere akın ediyor: Zirve 10 yıldır değişmedi, Türkiye kaçıncı sırada?

Küresel Yetenek Rekabet Gücü Endeksi 2023 raporuna göre İsviçre bir kez daha dünyanın en yetenekli ülkesi oldu. Avrupa ülkeleri ilk 25'teki liderliğini sürdürdü. 134 ülkeyi kapsayan raporda Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? İşte dünyanın en iyilerinin ve yeteneklilerinin akın ettiği ilk 15 ülke...

13 Kasım 2023 | 11:59
Son Güncellenme: 13 Kasım 2023 | 12:29
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Dünyanın en iyileri bu ülkelere akın ediyor: Zirve 10 yıldır değişmedi, Türkiye kaçıncı sırada?

İşletme okulu INSEAD tarafından hazırlanan 2023 Küresel Yetenek Rekabet Gücü Endeksi açıklandı. Yıllık rapor 134 ülkenin yeteneklerini nasıl çektiğini, büyüttüğünü ve elinde tuttuğunu ölçüyor.

Avrupa ülkeleri ilk 25'teki liderliğini sürdürüyor. Japonya ilk kez ilk 25'ten çekilerek yerini Güney Kore'ye bıraktı. 

Rapora göre ilk on ülke son on yılda sabit kalırken, İsviçre ve Singapur sürekli olarak "açık ara lider" olarak listelerin başında yer aldı.

Raporda, "Geçtiğimiz on yıl boyunca, bir ülkenin zenginliği ile yetenek rekabetçiliği arasında sarsılmaz bir bağ olduğunu gördük; daha zengin ekonomiler daha yoksul ekonomileri gölgede bırakmaya devam ediyor" denildi.

Ticaret, yatırım ve siyaset alanlarındaki belirsizlikler ve uluslararası gerilimler devam ettikçe, ülkelerin yetenekler için rekabetin önümüzdeki on yıl içinde daha da şiddetleneceği kaydedildi.  

"Yetenek savaşlarının azalmasından ziyade artmasını bekleyebiliriz" denilen raporda, yaşam kalitesi ve sürdürülebilirliğin, kendilerini yetenek merkezi olarak konumlandıran ülkeler için "kritik bir varlık" olacağı belirtildi. 

Çeşitli sektörlerde yapay zekanın ortaya çıkmasının yetenek eşitsizliğini daha da kötüleştirebileceğine vurgu yapılan raporda "Çalışma dünyası, genç nesillerin gelişen beklentileri, yeni ekonomik modeller ve yapay zeka gibi gelişen teknolojilerin etkisiyle daha da dönüşecek." ifadelerine yer verildi. 

İşte dünyanın en yetenekli rekabetçi ülkeleri... 

 

1
İsviçre

İsviçre

2
Singapur

Singapur

3
ABD

ABD

4
Danimarka

Danimarka

5
Hollanda

Hollanda

6
Finlandiya

Finlandiya

7
Norveç

Norveç

8
Avustralya

Avustralya

9
İsveç

İsveç

10
Birleşik Krallık

Birleşik Krallık

11
Lüksemburg

Lüksemburg

12
İrlanda

İrlanda

13
Kanada

Kanada

14
Almanya

Almanya

15
İzlanda

İzlanda

16
Türkiye

Türkiye

Türkiye, Küresel Yetenek Rekabetçiliği Endeksi'nde ülkeler bazında 81. sırada yer alırken bölgesel sıralamada 14. oldu. Listenin son sırasında ise Çad yer aldı.
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