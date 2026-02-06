2 Ocak 2026'da sona eren Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) başvuruların ardından tüm gözler, sınav aşamasına geçmeye hak kazananların ilan edileceği sonuç listelerine çevrilmiş durumda.

EGM sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı?

EGM 500 hizmetli alımı başvuru sonuçları henüz resmi olarak ilan edilmedi. Önceki alım süreçleri ve kurumun duyuru alışkanlıkları göz önüne alındığında, sonuçların Şubat ayının ikinci yarısı itibarıyla açıklanması bekleniyor.

Sorgulama Ekranı: Sonuçlar açıklandığında adaylar, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile durumlarını öğrenebilecekler.

Sınav Süreci Nasıl İşleyecek?

Sonuçlar açıklandığında, başvurusu kabul edilen adayları yoğun bir eleme süreci bekliyor olacak:

5 Katı Aday Çağrılacak: Belirlenen her il kontenjanı için (Ankara: 300, İstanbul: 150, İzmir: 50) 2024 KPSS-P94 puanı en yüksek olandan başlanarak 5 katı aday (toplam 2.500 kişi) sözlü ve uygulamalı sınava davet edilecek.

Sözlü Sınav: Adayın özgüveni, ifade yeteneği, temsil kabiliyeti ve mesleki bilgisi değerlendirilecek.

Uygulamalı Sınav: Hizmetli kadrosunun gerektirdiği pratik beceriler (fiziksel yeterlilik, ekipman kullanımı vb.) ölçülecek.

Nihai Liste: KPSS puanının %50'si ile sözlü/uygulamalı sınav puanının %50'si alınarak başarı sıralaması oluşturulacak.

Kontenjan ve Görev Yerleri