Kızılay personel alımı şartları neler? Başvurular nasıl yapılacak?

Kızılay Yatırım ve iştirak şirketleri (Sağlık A.Ş., Bakım A.Ş. vb.) bünyesinde gerçekleştirilecek bu alımlar, kariyerini insani yardım ve sağlık alanında şekillendirmek isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor.

Öne Çıkan Kadrolar ve Pozisyonlar

Kızılay'ın ilan ettiği pozisyonlar geniş bir yelpazeye yayılıyor:

Sağlık Kadroları: Hemşire (Yoğun Bakım, Yenidoğan, Ameliyathane), Yaşlı Bakım Teknikeri, Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı, Doktor / Laboratuvar Birim Yöneticisi, Elektronörofizyoloji Teknikeri.

İdari ve Teknik Kadrolar: Medikal Muhasebe Uzmanı, İş Güvenliği Uzmanı, Elektrik Teknikeri/Teknisyeni, Engelli Personel (Genel Başvuru).

Destek Hizmetleri: Hasta Kabul Görevlisi, Temizlik ve Destek Personeli.

Başvuru Şartları ve Kriterler

KPSS puanı aranmasa da her pozisyon için belirli mesleki nitelikler ön plandadır:

Eğitim: İlgili kadroya göre Sağlık Meslek Lisesi, Ön Lisans veya Lisans mezunu olmak.

Deneyim: Medikal Muhasebe ve İş Güvenliği gibi uzmanlık gerektiren alanlarda en az 2-3 yıl deneyim.

Lokasyon: İlanlar genellikle İstanbul (Anadolu/Avrupa), Ankara, Adana, Kocaeli gibi iller özelinde açılmaktadır.

Özel Şartlar: Vardiyalı çalışma sistemine uyum, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak ve engelli kadroları için en az %40 engel raporuna sahip olmak.

Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılır?

Kızılay personel alımları için fiziksel bir başvuru kabul edilmemektedir. İşlemler tamamen dijital platformlar üzerinden yürütülmektedir:

Kızılay Kariyer: basvuru.kizilaykariyer.com adresinden özgeçmiş oluşturarak doğrudan başvurabilirsiniz.

Kariyer.net: Kızılay ve iştiraklerinin güncel ilanları bu platform üzerinden de yayımlanmaktadır.

İŞKUR: "Kızılay" anahtar kelimesiyle İŞKUR e-şube üzerinden kamu/özel sektör ilanları takip edilebilir.