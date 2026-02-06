ARA
  • 119. Dönem ÖGG sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

119. Dönem ÖGG sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimine göre, yılın ilk ÖGG sınavı için geri sayım başladı. Peki 119. Dönem ÖGG sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?


119. Dönem ÖGG sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Güvenlik görevlisi adaylarının heyecanla beklediği 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavına dair tüm teknik detaylar ve önemli tarihler netleşti. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yürütülen 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı için tüm teknik detaylar ve zaman çizelgesi netleşti. 22 Şubat’ta ter dökecek adaylar için sınavın uygulama esasları, süreleri ve puanlama kriterleri titizlikle belirlenmiş durumda.

İşte 2026 Şubat ÖGG sınav maratonunun tüm detayları:

Sınav Tarihi ve Saati: 22 Şubat 2026 Pazar, Saat 10.00

Sınav Giriş Yerleri: 12 Şubat 2026 civarında ilan edilmesi bekleniyor.

Soru ve Cevap Anahtarı: 24 Şubat 2026

Sonuçların İlanı: 13 Mart 2026

Adayın gireceği sınav türüne göre süreler ve soru sayıları değişiklik göstermektedir:

Sınav TürüSoru SayısıSınav Süresi
Silahsız Sınav100 Genel Soru120 Dakika
Silahlı Sınav100 Genel + 25 Silah Bilgisi150 Dakika
Silah Farkı Sınavı25 Silah Bilgisi30 Dakika

Puanlama ve Değerlendirme Esasları

Genel Sorular: 100 adet çoktan seçmeli sorudan oluşur. Her doğru cevap 1 puan değerindedir ve değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır.

Silah Farkı Soruları: 25 adet çoktan seçmeli sorudan oluşur. Her doğru cevap 2 puan değerindedir ve değerlendirme 50 puan üzerinden yapılır.

Sıralama Düzeni: Kopya riskini önlemek amacıyla, soru grupları (kitapçık türleri) aynı olan adayların yan yana veya arka arkaya oturmasına kesinlikle izin verilmeyecektir.

 Adaylar İçin Başarı Kriteri

Silahsız Sertifika İçin: Yazılı sınavdan en az 60 puan almak yeterlidir.

Silahlı Sertifika İçin: Yazılı genel sınav, silah bilgisi yazılı sınavı ve silah uygulama (atış) sınavı puanlarının ortalamasının başarı kriterlerini karşılaması gerekir (Genellikle yazılı ve uygulama ortalamasının 60 olması şartı aranır).
