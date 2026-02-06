119. Dönem ÖGG sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yürütülen 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı için tüm teknik detaylar ve zaman çizelgesi netleşti. 22 Şubat’ta ter dökecek adaylar için sınavın uygulama esasları, süreleri ve puanlama kriterleri titizlikle belirlenmiş durumda.

İşte 2026 Şubat ÖGG sınav maratonunun tüm detayları:

Sınav Tarihi ve Saati: 22 Şubat 2026 Pazar, Saat 10.00

Sınav Giriş Yerleri: 12 Şubat 2026 civarında ilan edilmesi bekleniyor.

Soru ve Cevap Anahtarı: 24 Şubat 2026

Sonuçların İlanı: 13 Mart 2026