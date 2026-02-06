119. Dönem ÖGG sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Güvenlik görevlisi adaylarının heyecanla beklediği 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavına dair tüm teknik detaylar ve önemli tarihler netleşti.
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yürütülen 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı için tüm teknik detaylar ve zaman çizelgesi netleşti. 22 Şubat’ta ter dökecek adaylar için sınavın uygulama esasları, süreleri ve puanlama kriterleri titizlikle belirlenmiş durumda.
İşte 2026 Şubat ÖGG sınav maratonunun tüm detayları:
Sınav Tarihi ve Saati: 22 Şubat 2026 Pazar, Saat 10.00
Sınav Giriş Yerleri: 12 Şubat 2026 civarında ilan edilmesi bekleniyor.
Soru ve Cevap Anahtarı: 24 Şubat 2026
Sonuçların İlanı: 13 Mart 2026
Adayın gireceği sınav türüne göre süreler ve soru sayıları değişiklik göstermektedir:
|Sınav Türü
|Soru Sayısı
|Sınav Süresi
|Silahsız Sınav
|100 Genel Soru
|120 Dakika
|Silahlı Sınav
|100 Genel + 25 Silah Bilgisi
|150 Dakika
|Silah Farkı Sınavı
|25 Silah Bilgisi
|30 Dakika
Puanlama ve Değerlendirme Esasları
Genel Sorular: 100 adet çoktan seçmeli sorudan oluşur. Her doğru cevap 1 puan değerindedir ve değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır.
Silah Farkı Soruları: 25 adet çoktan seçmeli sorudan oluşur. Her doğru cevap 2 puan değerindedir ve değerlendirme 50 puan üzerinden yapılır.
Sıralama Düzeni: Kopya riskini önlemek amacıyla, soru grupları (kitapçık türleri) aynı olan adayların yan yana veya arka arkaya oturmasına kesinlikle izin verilmeyecektir.
Adaylar İçin Başarı Kriteri
Silahsız Sertifika İçin: Yazılı sınavdan en az 60 puan almak yeterlidir.
Silahlı Sertifika İçin: Yazılı genel sınav, silah bilgisi yazılı sınavı ve silah uygulama (atış) sınavı puanlarının ortalamasının başarı kriterlerini karşılaması gerekir (Genellikle yazılı ve uygulama ortalamasının 60 olması şartı aranır).