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Emeklilerin bayram ikramiyeleri artacak mı? Bakan Işıkhan'dan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılması talebi var, bu adımı atmaya hazırız" dedi.

07 Şubat 2024 | 10:34
Son Güncellenme: 07 Şubat 2024 | 11:48
Emeklilerin bayram ikramiyeleri artacak mı? Bakan Işıkhan'dan açıklama

Bakan Işıkhan, NTV'de soruları yanıtladı.

Emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış talebine dair soru üzerine Işıkhan, şunları söyledi:

"2002 yılından bu yana, iktidara geldiğimiz günden bu yana emeklilerimiz bizim için çok değerli ve kıymetli büyüklerimiz olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın politikalarına ve hükümetimize en büyük destek sağlayan grupların başında geliyor. Enflasyona karşı tüm vatandaşları ezdirmeme ilkesi emeklilerimiz için de söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde alınan bir kararla bayram ikramiyelerini ödemeye başladık. Bunu 2018 yılında hayata geçirdik. Burada iki bayram için 2 bin lirayla başladık. Daha sonra 2021 yılında 2 bin 200 liraya, ardından da 2023 yılında 4 bin liraya yükselttik."

Emeklilere 15 milyar 845 milyon lira fark ödenecek

Işıkhan, bugüne kadar emeklilere toplam 166 milyar 200 milyon lira bayram ikramiyesi ödendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Emeklilerimize bir seferlik 5 bin lira destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanı'mız da bizler de her zaman emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanı'mızın takdirine sunup ondan sonra da talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları ve adımları atarız. Hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Bu çerçevede, çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz."

Tüm emeklilerin aylıklarındaki artış oranını bu aydan itibaren eşitlediklerini anımsatan Işıkhan, bu kapsamda toplam 13 milyon 660 bin 868 kişiye 15 milyar 845 milyon 208 bin 523 lira fark ödeneceğini bildirdi.

950 bini tekrar çalışma hayatına döndü

EYT düzenlemesi kapsamında kaç kişinin emekli olduğuna yönelik soruya Işıkhan, şu yanıtı verdi:

"EYT'den sonra 2 milyon vatandaşımız emekli oldu. Son verilere göre, EYT'den emekli olan vatandaşımızın yaklaşık 950 bini tekrar çalışma hayatına döndü. EYT'de süreç devam ediyor. Emekli sayımız şu an 16 milyon. Talepler ve başvurular oldukça da 2024 yılının sonunda emekli sayımızın 16 milyon 400 bin olmasını öngörüyoruz."

Emekli sayısının arttığına dikkati çeken Işıkhan, "Sosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülebilirliği açısından bakanlık olarak temel hedefimiz istihdamı artırmak. Şu anda 32 milyona yakın vatandaşımız istihdam sürecinde. Bunun daha da artırılması noktasında, özellikle kadın istihdamının artırılması konusunda çok önemli çalışmalarımız ve projelerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

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